14 апреля
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Сериал
Антона Васильева настигнет расплата за справедливость в новом сезоне "Невского"

Мария Киселёва в Анатолий Вассерман в «Игре разумов» выяснят, кто из них слабое звено

В субботу, 15 апреля, в эфир НТВ выйдет пятый выпуск интеллектуальной телеигры «Игры разумов». Новым гостем программы станет ведущая шоу «На выход!» Мария Киселёва: она сразится в интеллектуальном поединке с Анатолием Вассерманом. В какой теме она бросила вызов знатоку не сообщается, но, возможно, это будет спорт — Мария известная синхронистка, трёхкратная Олимпийская чемпионка.

Телешоу "На выход!".
Телешоу "На выход!".
Пресс-служба телеканала СТС.

«Давно восхищаюсь невероятным объёмом познаний Анатолия Вассермана. Он уникальный человек. Быть свидетелем его логических размышлений — особое удовольствие. Конечно, сразиться с ним в интеллектуальной игре один на один — это экстрим. Было очень волнительно, но безумно интересно», — рассказала Киселёва об участии в шоу.

Анатолий Вассерман.
Анатолий Вассерман.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Напомним, программа «Игры разумов» вернулась в эфир НТВ в марте в обновлённом формате, но сохранила идею — интеллектуальный поединок двух известных людей. Каждую неделю в гости к знатокам — Анатолию Вассерману или Юрию Хашимову — приходят звёзды, чтобы на равных сразиться в разумной битве. На равных, потому что в каждой игре есть вопросы, связанные с профессией или увлечением гостя.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость