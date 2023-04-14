Мария Киселёва в Анатолий Вассерман в «Игре разумов» выяснят, кто из них слабое звено

В субботу, 15 апреля, в эфир НТВ выйдет пятый выпуск интеллектуальной телеигры «Игры разумов». Новым гостем программы станет ведущая шоу «На выход!» Мария Киселёва: она сразится в интеллектуальном поединке с Анатолием Вассерманом. В какой теме она бросила вызов знатоку не сообщается, но, возможно, это будет спорт — Мария известная синхронистка, трёхкратная Олимпийская чемпионка.

«Давно восхищаюсь невероятным объёмом познаний Анатолия Вассермана. Он уникальный человек. Быть свидетелем его логических размышлений — особое удовольствие. Конечно, сразиться с ним в интеллектуальной игре один на один — это экстрим. Было очень волнительно, но безумно интересно», — рассказала Киселёва об участии в шоу.

Анатолий Вассерман. Пресс-служба телеканала НТВ.

Напомним, программа «Игры разумов» вернулась в эфир НТВ в марте в обновлённом формате, но сохранила идею — интеллектуальный поединок двух известных людей. Каждую неделю в гости к знатокам — Анатолию Вассерману или Юрию Хашимову — приходят звёзды, чтобы на равных сразиться в разумной битве. На равных, потому что в каждой игре есть вопросы, связанные с профессией или увлечением гостя.