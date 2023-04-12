Надежда Бабкина станет ведущей эмоционального шоу «Прошу, прости!»

Популярная певица просто нарасхват — она не только вошла в состав жюри второго сезона конкурса «Страна талантов» и в паре с Владом Лисовцомм стала экспертом в новом шоу «Модный VS Народный», но и будет ведущей нового проекта НТВ «Прошу, прости!».

Основная цель проекта — помирить близких друг другу людей, между которыми возникли разногласие и недопонимание. Как набраться смелости и извиниться? Эмоциональное шоу поможет найти нужные слова и преодолеть ссоры. Герои программы встретятся лицом к лицу и попробуют восстановить утраченную когда-то связь.

«Умение прощать — великая вещь. Я, к счастью, этому со временем научилась. Раньше обижалась на всякую несправедливость, не понимала за что, в себе копалась, расстраивалась… Но в какой-то момент поняла, что жить обидой невозможно. Как бы тяжело мне это прощение ни давалось, я знаю, что, простив, прежде всего себя спасу. Кто предавал меня и делал мне гадости, они же с этим живут, а не я. Я простила, забыла и живу дальше. Сделанное зло — их проблемы, а не мои. Для меня каждое предательство — это наука», — рассказывает Надежда Бабкина.