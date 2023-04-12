Кто стал победителем шоу «Суперниндзя» и выиграл 5 миллионов рублей

В эфире СТС состоялся финал масштабного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя», в котором участвовали самые ловкие и выносливые спортсмены страны. Главный приз и звание «Суперниндзя> получил серебряный призёр чемпионата мира по гонкам с препятствиями Юрий Прокудин.

18-летний студент из Реутова оставил позади 174 участника, мечтавших покорить самую сложную полосу препятствий в мире. «О победе в таком проекте я мечтал пять лет — столько лет занимаюсь этим видом спорта, — признавался он. — Для меня это значит многое, ведь год назад в „Русском ниндзя“ у меня было обидное падение, что только мотивировало тренироваться ещё больше. И в шоу „Суперниндзя“ я уже шёл с настроем победить».

Телешоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС.

Юрий Прокудин — один из сильнейших спортсменов страны в дисциплине «ниндзя», член сборной России по гонкам с препятствиями. В прошлом году он стал лучшим в стране на чемпионате по гонкам с препятствиями, а после взял серебро на чемпионате мира. Приз 5 млн рублей студент из Реутова потратит на покупку жилья, путешествия и развитие направления «ниндзя»: Юрий вместе с отцом и братьями проводит детские соревнования.

Телешоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС.

На пути к победе Юрия и других атлетов в первом сезоне поддерживали ведущие: видеоблогер Дмитрий Масленников, капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и актриса Валерия Астапова. Участников со всей страны ожидал невероятный аттракцион препятствий, аналога которым нет в мире. Уникальную трассу, состоящую из двух полос по 100 метров, собирали из фрагментов, привезённых на 35 грузовиках. Конструкция включала 1374 световых прибора и 400 квадратных метров светодиодных экранов.