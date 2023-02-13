Сегодня, 13 февраля, на канале СТС состоится премьера спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя», в котором 175 сильнейших атлетов России бросят вызов самой сложной полосе препятствий в мире.

«Гвозди бы делать из этих людей!»

В масштабном телешоу, съёмки которого проходили в Минеральных Водах, встретятся как опытные спортсмены, так и звёзды, любители и поклонники экстремальных видов спорта.

Шоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС. Шоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС. Шоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС.

Самым титулованным участником программы стал олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян. «В прошлом году Россию исключили из международных соревнований, поэтому для меня участие в таком масштабном телепроекте — возможность бросить себе новый вызов», — признался спортсмен.

Смельчаков поддержит тройка ведущих: видеоблогер Дмитрий Масленников , капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и звезда сериала «Классная Катя» Валерия Астапова. Первые двое поддерживали атлетов на высоте , а актриса пыталась подбодрить участников , которые не смогли дойти до конца дистанции. Пресс-служба телеканала СТС.

Другому звёздному участнику — видеоблогеру и музыканту Егору Шипу особенно запомнилась полоса препятствий: «Трасса что надо: в самый раз для проверки на прочность людей, приехавших со всей страны. Впечатлило их желание пройти трассу, несмотря на дождь, холод и долгие съёмки».

Шоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС.

Правила игры Для победы в шоу участникам необходимо пройти отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Для успешного выступления в проекте важны скорость и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. Если кольцо не срывается, участник не может продолжить испытание. В полуфинале 70 атлетов сражаются не только с трассой, но и друг с другом, проходя испытания в парной гонке. Затем герои попадают в финал, и только двух лучших атлетов ждёт суперфинал. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине 26-метровой башни.

Группа поддержки

По словам олимпийской чемпионки по фигурному катанию Екатерины Бобровой, увиденное её шокировало: «Я тренировалась перед съёмками с потрясающими тренерами, которые были знакомы со многими препятствиями этого формата. Ребята три раза участвовали в „Русском ниндзя“, но тут даже они удивились, потому что трасса была другой. Что называется, к такому жизнь меня не готовила. Тем интереснее было участвовать».

Шоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС.

На площадке Екатерину поддерживал супруг Сергей Полунин, а за известного фитнес-тренера Александра Сабанина болел шоумен Станислав Барецкий. Перед съёмками атлеты активно тренировались, а некоторым даже пришлось лечить непростые травмы. «За месяц до участия в шоу сломал левую руку. Две недели проходил в гипсе, потом снял, стал разрабатывать её. И вот за две недели до съёмок смог себя привести в форму», — вспоминает Александр Задойнов, участник телешоу «ДОМ-2».

Расступитесь , гладиаторы и Человек-Паук , на трассе!

Чтобы выделиться на фоне других участников, атлеты работали не только в зале, но и над своим образом. Герои преодолевали препятствия в костюме Гринча, Человека-паука, Гладиатора, Женщины-кошки, джинна, советского учителя физкультуры. Съёмки проходили в холодную и дождливую погоду, поэтому участникам выдавали обувь с антискользящим покрытием.

Шоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС. Шоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС. Шоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС. Шоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС.

Создатели проекта получили больше 2000 заявок со всей России. В итоге на трассу выйдут сыровар, дрессировщик, диджей, спасатель, бурильщик нефтяных скважин, участница конкурсов красоты и другие.

Шоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС.

Им предстояло покорить уникальную трассу, состоящую из двух полос по 100 метров. На разработку сложной конструкции, фрагменты которой доставляли 35 грузовиков, ушло полгода, а на монтаж — три недели.