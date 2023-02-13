У зрителей Алтайского края будет дополнительный повод проявить интерес к телешоу «Суперниндзя», премьера которого состоится сегодня, 13 февраля, на канале СТС — в нём примет участие Влад Барутенко, адвокат из Новоалтайска. 29-летний мужчина, который с детства увлекается спортом, решил и на других посмотреть, и себя показать.

Спорт в жизни Владислава присутствовал всегда — сначала была секция карате, а уже в зрелом возрасте он увлёкся триатлоном и покорив олимпийскую дистанцию, преодолел и полужелезную (1900 м плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бег).

На кастинг «Суперниндзя», в Екатеринбург, он поехал в свой день рождения — 9 июля. В итолице Урала Барутенко успешно прошёл непростую полосу препятствий на время, которая потребовала скоростную и силовую подготовку. «Физкультура в моей жизни присутствует всегда. Даже на отдыхе я не перестаю делать зарядку, выполнять комплекс упражнений, совершать пробежки. Поэтому решил бросить себе вызов и принять участие в „Суперниндзя“. Чемпионские титулы и спортивные навыки не гарантируют успеха на подобных трассах, поэтому я решил и себя показать, и на других посмотреть», — рассказывает наш земляк.

Владислав Барутенко — наш человек на шоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС.

К участию в экстремальных соревнованиях Влад подошёл основательно — уличные турники и брусья стали его главными тренажёрами. Чтобы освоить основы хвата, записался на курсы скалолазания. Запись программы проходила в конце октября в Минеральных водах, где была построена уникальная трасса, состоящая из двух полос по 100 метров. Дополнительного экстрима добавляли погодные условия — температура воздуха была не больше 5 градусов, моросил дождик и дул ветер. Но это не выбило участников из колеи.

Владислав Барутенко — наш человек на шоу «Суперниндзя». Пресс-служба телеканала СТС.

«Для красоты и эффектности кадра, съёмки проходили ночью, в 2 часа ночи по местному времени. Для нас, участников соревнований, это не было новостью. Мы знали на что идём и ко всему были готовы. Стремление показать максимальный результат добавляло в кровь адреналин, поэтому на неблагоприяные погодные условия никто не обращал внимание и не сетовал. Все находились в равных условиях», — говорит Влад Барутенко.

О том, как далеко ему удалось пройти Влад не рассказывает — запрещают условия контракта, но главным результатом своего участия в «Суперниндзя» называется встречи и знакомства, которые завязались на съёмках. Со многими участниками шоу он продолжает поддерживать отношения по переписке.