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Маша, Саша или Наташа: кто стал победителем шоу "Новые звёзды в Африке"

18 июня на ТНТ вышел финальный выпуск экстремально-приключенческого проекта "Новые звезды в Африке", в котором знаменитости борются за главный приз - пять миллионов рублей. За победу боролись Мария Погребняк, Александр Степанов (ST) и Наталья Бардо.

Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Три с половиной месяца на ТНТ показывали новый сезон популярного приключенческого проекта. Знаменитости проходили через сложные испытания и терпели жару, голод и усталость ради главного приза. С приближением финала атмосфера в лагере накалялась ещё больше.

Доверие между участниками было давно утрачено, а тут ещё Бардо в полуфинале проголосовала против Погребняк, отправив на испытание на выбывание, разочаровав своим поступком блогера. Мария обвинила артистку в предательстве. Наталья заявила, что это всего лишь игра и не стоит принимать её решение близко к сердцу.

Телешоу &quot;Новые звёзды в Африке&quot;.
Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В финальном испытании участникам нужно было передвигаться по лабиринту в поисках ступеней для лестницы. Каждому участнику предстояло найти детали определённого цвета и раньше других собрать из них лестницу, взобраться по ней и поднять флаг. В этом состязании лучше всех показал себя Александр - он первым собрал ступеньки и поднялся на пьедестал. Рэпер был так растроган, что пустил слезу.

Появившись в программе "Шоу Воли" он рассказал как распорядился выигрышем. По словам рэпера, первым делом он сделал подарок жене Ассоль, но какой именно раскрывать не стал. А часть денег Степанов планирует направить на благотворительность.

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