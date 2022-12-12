12 декабря
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И в горе и в радости: 5 фильмов и сериалов про друзей-неудачников

Не мы такие, жизнь такая: 5 фильмов и сериалов про бандитов

12 декабря на телеканале ТНТ выходит второй сезон сериала «Ресторан по понятиям». В продолжении и без того звёздный актёрский состав пополнится новыми яркими лицами, а главных героев ждёт новый и опасный вызов. Несмотря на суровую внешность и богатый криминальный опыт, все проблемы рестораторы-рецидивисты стараются решать мирно, в отличие от героев других криминальных фильмов.

Сериал "Ресторан по понятиям".
Сериал "Ресторан по понятиям".
kino-teatr.ru

«Бригада»

Главный криминальный сериал, снятый в России в нулевые. Эпос о лучших друзьях — Саше Белом, Космосе, Пчеле и Филе, — выросших в одном дворе. Все они были втянуты в бандитские разборки и строили бизнес нечистый путём, а Белый и вовсе загорелся идеей стать политиком и начать играть по-крупному. Увы, за непомерные амбиции герои заплатили высокую цену.

Кадр из сериала &quot;Бригада&quot;.
Кадр из сериала «Бригада».
kinopoisk.ru

«Бригада» — наверное, самый точный портрет лихих 90-х. Страна трещит по швам, повальный бандитизм, в воздухе витает тревога, а в центре всего этого — простые люди, мечтающие об одном — любой ценой наладить свою незавидную жизнь.

«Ресторан по понятиям»

Четверо друзей после отсидки решили завязать с тёмным прошлым. Но прежде, чем уйти на покой, им нужно заработать на пенсию, а значит, ещё одно дело не за горами. Цель — обнести хранилище банка. Поскольку он расположен рядом с рестораном, наши герои арендуют его, чтобы незаметно сделать подкоп. А в качестве прикрытия начинают развивать заведение, и внезапно оно становится популярным! Настолько, что бывшие зеки оказываются перед дилеммой: следовать плану или бросить всё и посвятить себя новому делу.

Сериал &quot;Ресторан по понятиям&quot;.
Сериал «Ресторан по понятиям».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Во втором сезоне дух авантюризма просыпается в героях, когда напротив их ресторана открывается веганское кафе, которое начинает мгновенно переманивать клиентов. В итоге героям приходится бороться с соблазном разобраться с коллегой «по понятиям».

«Ресторан по понятиям» понравится тем, кто любит две вещи — комедии и блатную романтику. Главные герои получились до комичного нелепыми (но это задумка, а не сценарный промах!), во многом потому, что их тюремные привычки никуда не делись — взять хотя бы меню ресторана, где есть, например, «Стейк с кровью по-Бутырски» и «Селёдка за решёткой».

«Жмурки»

Серега и Саймон — горе-бандиты из Нижнего Новгорода, работающие на местного авторитета Сергея Михайловича. После того как парочка крупно облажалась, босс даёт им последний шанс — обменять деньги на чемодан с героином. Но неудача настигла их и здесь. По дороге их конкуренты, чей босс мечтает об одном — насолить Сергею Михайловичу.

Фильм &quot;Жмурки&quot;.
Фильм «Жмурки».
CTB.ru

«Жмурки» вышли на волне успеха двух хитов Гая Ричи — «Большого куша» и «Карты, деньги, два ствола». Влияние узнаётся сразу: лихо закрученный авантюрный сюжет, ироничный взгляд на криминальный мир и саундтрек, под завязку набитый хитами.

«Бумер»

«Бумер» — жаргонное название BMW. По ночным улицам Москвы мчится великолепный чёрный седан, уходящий от погони. В нём — четыре молодых парня, четыре друга, попавших в переплёт. История начинается с простой случайности, которая приводит к цепи событий, переворачивающих жизнь героев. Им приходится бежать, они оказываются вне закона и каждое мгновение балансируют на краю пропасти.

Фильм &quot;Бумер&quot;.
Фильм «Бумер».
CTB.ru

Ещё один фильм, который жёстко и без прикрас показывает бандитскую долю. Тут вам и слепок эпохи, и захватывающее роуд-муви, и удушливое чувство тревоги, растущее от эпизода к эпизоду. И, конечно же, заглавная тема Сергея Шнурова, которую знают как киноманы, так и простые зрители.

«Бык»

После очередной потасовки глава мелкой шайки Бык попадает за решетку. От тюрьмы его спасает местный авторитет, но просит об ответной услуге, а именно — вызволить одного человека из лап кавказцев. Согласившись, герой находит узника, но тот погибает при внезапных обстоятельствах. С этого момента Бык и все, кто ему дорог, оказываются в опасности.

Фильм &quot;Бык&quot;.
Фильм «Бык».
kinopoisk.ru

«Бык» — фактурное и правдоподобное в изображении 1990-х кино. Это один из многих российских фильмов последних лет, посвящённых лихой декаде. Главное украшение фильма, несомненно, Юра Борисов, которому здорово идут роли простодушных парней.

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