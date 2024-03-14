Не повторяйте это дома! "Удивительные люди" творят чудеса без магии и фокусов

В пятницу, 15 марта, в эфир телеканала "Россия 1" вернётся шоу "Удивительные люди"! Телезрителей ждут встречи с невероятными талантами со всего мира, которые поражают своими сверхспособностями, ведь многое из того, что они умеют, мало кто сможет и осмелится повторить.

Каждому из участников предстоит пройти сложнейшее испытание на глазах у всей страны. По итогу зрелищной борьбы за Кубок шоу и денежный приз в 5 миллионов рублей будет объявлен самый удивительный человек седьмого сезона.

Впервые свои уникальные способности продемонстрируют: параатлет, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по альпинизму, покоривший семь горных вершин, включая Эльбрус; единственный в мире Российский Роговой оркестр, исполняющий произведения на грани человеческих возможностей; юный лепидоптеролог, знающий более 100 видов бабочек; уникальный шоколатье, на вкус угадывающий страну происхождения какао-бобов; профайлер - эксперт, распознающий любую ложь; орнитолог, способный различить сотню птиц по их звучанию. А также суперчеловек, определяющий частоту звучания капли воды, и мастер ушу, умеющий бегать по воде. Но напомним, что в "Удивительных людях" нет места ни магии, ни фокусам!

Шоу "Удивительные люди 7". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Шоу "Удивительные люди 7". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Шоу "Удивительные люди 7". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Шоу "Удивительные люди 7". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Шоу "Удивительные люди 7". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Шоу "Удивительные люди 7". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

География нового состава участников обширна! Покорять жюри и зрителей будут конкурсанты более чем из 15 городов России. За главный приз поборются также уникумы из Казахстана, Узбекистана, Индии и Китая, мастера своего дела из Бразилии, Италии, Монголии и Болгарии, а суперталанты из Южной Кореи, ЮАР и Филиппин появятся в шоу впервые. Всем им в очередной раз предстоит проверить свои силы, продемонстрировать исключительные способности и решить сложнейшую задачу - вновь попытаться победить. По силам ли это сделать? Наверное, да, ведь они привыкли удивлять!

Шоу "Удивительные люди 7". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Возможности человеческого мозга безграничны. В этом уже давно убедились опытные звёздные эксперты шоу, которые из сезона в сезон оценивают ошеломительные способности конкурсантов и не перестают им удивляться: абсолютная Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарёв и популяризатор научных знаний Александр Пушной.