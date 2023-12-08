Новый сезон шоу "Король десертов" закончился установлением сладкого мирового рекорда

На телеканале "Пятница!" завершился второй сезон шоу кондитерских рекордов "Король десертов", в котором участники сражались за Кубок Агзамова и денежный приз. В финале кондитеры изготовили самый большой съедобный парк аттракционов из десертов.

На протяжении девяти недель лучшие специалисты кондитерской индустрии удивляли телезрителей своими талантами и готовили необычные сладости: букеты цветов из зефира и шоколада, 3D-портреты и небоскрёбы из пряников, фарфоровые сервизы из мастики и многое другое.

Телешоу "Король десертов". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Победителем проекта стала Татьяна Сидоренко из города Краснодар. Во время финала шоу девушка приготовила ванильный торт с конфитюром манго-маракуйя в виде карусели. Ренат Агзамов высоко оценил работу девушки, назвав её самой атмосферной среди участников финала. Кондитер из Краснодара забрала 1 миллион рублей и главный приз проекта - Кубок Агзамова.

Телешоу "Король десертов". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

В финале шоу она и другие финалисты пытались воплотить одну из известных сказок в своём сладком изделии, а также устанавливали мировой рекорд: участники изготовили самый большой парк аттракционов из десертов общей площадью 8,5 квадратных метров, представленный девятью аттракционами. Парк развлечений состоял из замка, сделанного из нескольких сотен пряничных изделий, шоколадного колеса обозрения, похожего на известный "Лондонский глаз", аттракциона с чашками, различных каруселей из бенто-тортов, конфет и безе, украшенных фигурками из мастики, шоколада, карамели и сладкой ваты.

Телешоу "Король десертов". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Достижение кулинаров зафиксировали официальные представители международного агентства регистрации рекордов - Елена Пахомова и Влад Копылов. Попробовал самый большой в мире парк аттракционов из десертов звёздный гость - Леонид Якубович. "Это феноменально! Я в восторге!", - только и сказал знамениый усач.