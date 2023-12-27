Новогоднее меню: готовим салат из копчёного лосося, баранину с чесноком и рождественское имбирное печенье

Ёлка, мандарины, шампанское, салат оливье, подарки, Дед Мороз... этот список можно продолжать бесконечно. Впереди самый любимый праздник. Чем удивить гостей и близких? Чтобы немного облегчить вам жизнь, предлагаем три необычных рецепта.

Салат из копчёного лосося, горошка и риса

Требуется на 6 порций: 300 г лосося горячего копчения, 2 стакана варёного риса (желательно сорт Рубин), 150 г руколы, 1 большой пучок мяты, 2 стакана свежемороженого зелёного горошка, 3 стебля зелёного лука, 3/4 стакана ядер грецкого ореха, соль. Для заправки: 2 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. красного винного уксуса, 1/3 стакана оливкового масла, 1 ст. л. мёда, 2 ч. л. дижонской горчицы, 1 зубчик чеснока, соль.

Как приготовить? Разогрейте на среднем огне сухую сковороду и поджарьте грецкие орехи. Пересыпьте на рабочую поверхность и крупно порубите. Отварите зелёный горошек в кипящей подсоленной воде 5 минут, откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой. Остудите. Все составляющие заправки поместите в чашу блендера и хорошо взбейте, чтобы получилась эмульсия. Полейте заправкой рис, оставив 2 ст. л. для подачи. Хорошо перемешайте. Тонко нарежьте листья мяты и зелёный лук, добавьте к рису вместе с горошком и грецкими орехами, хорошо перемешайте салат. На блюдо выложите рукколу, затем переложите салат. Разберите при помощи вилки рыбу на небольшие кусочки и выложите сверху. Полейте оставшейся заправкой и подавайте к столу.

Баранина с чесноком и розмарином

Требуется на 8 порций: 1 баранья нога без кости, 2 головки чеснока, 4 веточки розмарина, 2 ст. л. оливкового масла, 400 мл красного сухого вина, 1 ст. л. мёда, 1 ст. л. апельсинового джема, 1 ст. л. зернистой горчицы, соль, перец.

Как приготовить? Баранину вымыть и хорошо обсушить бумажным полотенцем. Одну головку чеснока разобрать на зубчики и нарезать их тонкими длинными ломтиками. Две веточки розмарина порвать на небольшие кусочки.

Мясо натереть со всех сторон солью и перцем. Затем сделать много глубоких проколов длинным тонким ножом. Распределить по ним подготовленный чеснок и розмарин. Смазать мясо оливковым маслом с помощью кулинарной кисточки и выложить в глубокий противень. Запекать 1 ч при 200 °С.

Для глазури вино соединить с мёдом, джемом и горчицей. Уварить до уменьшения объёма в два раза. Полить мясо жидкостью от жаренья. Запекать 5 минут. Затем полить глазурью. В противень добавить разрезанную пополам головку чеснока и оставшийся розмарин. Запекать баранину ещё 40 минут. Накрыть мясо фольгой и оставить в тёплом месте на 15 минут. Затем крупно нарезать и подать на стол.

Рождественское имбирное печенье

Требуется на 50 штук: 50 г сахара, 80 г мёда, 1 ч. л. молотого имбиря, 1/2 ч. л. молотой корицы, 1/2 ч. л. молотого душистого перца, 1/2 ч. л. молотой гвоздики, 1 ч. л. пищевой соды, 50 г сливочного масла, 1 яйцо, 270 г пшеничной муки. Для глазури: 1/2 яичного белка, 75 г сахарной пудры.



Как приготовить? Выложите в кастрюлю сахар, мёд, масло и все специи. Доведите до кипения, снимите с огня. Всыпьте соду, размешайте. Смесь должна сильно вспениться. Добавьте яйцо и муку, замесите пластичное тесто.



Разделите тесто пополам, одну часть заверните в пищевую плёнку и отложите в сторону. Остальное тесто раскатайте в пласт толщиной 0,5 см и вырежьте формочками печенье. Выложите печенье на противень и выпекайте в разогретой до 170 °С духовке 12-14 минут, пока не зарумянятся края. Повторите с оставшимся тестом.



Пока печётся печенье, приготовьте глазурь. Для этого взбейте в пену белок и постепенно всыпьте в него сахарную пудру. Должна получиться однородная вязкая масса. Выложите глазурь в пакет, срежьте уголок и декорируйте остывшее печенье. Дайте глазури высохнуть.



