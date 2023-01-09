С 9 января телеканал начнёт показ сериала «Стрим» — остроумной социальной комедии о школьнике, который решает бороться с несправедливостью, транслируя в интернет всё, что с ним происходит. Главную роль в проекте исполнил Денис Власенко, которого зрители хорошо знают по сериалам «Закрыть гештальт», Happy End, «И снова здравствуйте!».

Сюжет строится вокруг подростка по имени Жора: он только что вместе с родителями переехал в другой город, где никак не может наладить отношения с одноклассниками, да и учителя к нему откровенно придираются. Устав терпеть тотальную несправедливость, Жора решает с ней бороться, причём нестандартным образом: школьник надевает на голову шлем с вмонтированной в него камерой и начинает транслировать в интернет всё, что видит дома и в школе.

Сериал «Стрим». Пресс-служба ТНТ.

Естественно, одноклассники тут же поднимают его на смех. Учителя и директор школы тоже не в восторге от этой затеи, ведь теперь буквально все могут стать свидетелями некомпетентности, халатности и коррупции, царящих в этом учебном заведении. Но Жора именно этого и добивается. Он хочет, чтобы все теперь видели, как ужасно ведут себя его одноклассники и как безалаберно относятся к своим обязанностям сотрудники школы. Со временем он превращается в местного супергероя по прозвищу Стрим, но справится ли он с большой ответственностью, которая приходит вместе с большой силой?

Сериал «Стрим». Пресс-служба ТНТ.

«Все мы были подростками, все так или иначе сталкивались с такими же проблемами, как и Жора. Думаю, что никто не миновал прессинга в том или ином виде. Но наш герой находит из ситуации оригинальный и довольно смелый выход. Главное, что им движет, — это чувство справедливости, он никогда не прикрывает камеру, хочет, чтобы всё было честно», — говорит Дмитрий Пермяков, креативный продюсер проекта.

Сериал «Стрим». Пресс-служба ТНТ.

Сериал затрагивает проблемы буллинга, оригинально подсвечивая ролевые модели внутри школьного коллектива; обращается к теме «глаза бога», перед которым люди начинают вести себя чуть лучше, чем обычно; рассуждает на тему семейных отношений и ставит перед персонажами вопросы геройского выбора.