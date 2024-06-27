О чём новый турецкий сериал "Дилемма" и где его смотреть

Сегодня, 27 июня, в онлайн-кинотеатре START состоится премьера набирающего мировую популярность сериала "Дилемма" - захватывающего триллера, сделанный в лучших традициях голливудских драм. В нём известная телеведущая расследует убийство, в котором её сын становится главным подозреваемым.

Главная героиня - известная журналистка и телеведущая, которая в прямом эфире выводит преступников на чистую воду. Её ценят за принципиальность, умение распутывать самые сложные дела и непоколебимое желание докопаться до правды. Когда всю страну потрясает смерть 19-летней девушки, миллионы глаз устремляются на телеведущую: сможет ли она остаться беспристрастной, если в деле замешан её сын? Что возьмёт верх: верность профессии или материнские чувства? Ее выбор удивит даже самых преданных поклонников программы.

"Дилемма" - первый сериал, произведённый по заказу Amazon Prime в Турции. И он совершенно не похож на привычные нам турецкие ромкомы и дизи: серии длятся всего 50 минут, а жёсткая история динамично развивается на протяжении 8 эпизодов, заставляя зрителя с нетерпением ждать развития событий и постоянно обманывая ожидания аудитории. Сериал уже завоевал популярность у зрителей Италии, Испании, Франции, Германии, Бенилюкса и Ближнего Востока.

Сериал "Дилемма". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Дилемма". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Дилемма". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Дилемма". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Дилемма". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

Режиссёр сериала - Джан Улкай. В ролях: Бергюзар Корель, Джанер Джиндорук, Серкан Алтунорак, Каан Мирач Сезен и другие. Премьера интригующего детективного психотриллера в профессиональной озвучке студии MOYGOLOS состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре START. Новые серии будут выходить еженедельно по четвергам.