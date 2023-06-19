Почему Марию Машкову вырезали из шпионского сериала "Операция "Престол"

Сегодня, 19 июня, в эфире канала "Россия 1" состоится премьера шпионского детектива "Операция "Престол". Как и ранние сериалы "Чёрное море" и "Балтийское море", он расскажет о работе советских контразведчиков во время Великой Отечественной войны, В истории, в основу которой положены реальные события и художественный вымысел, снялись Павел Трубинер, Татьяна Арнтгольц, Михаил Горевой, Александр Макогон, Алексей Матошин и другие.

Осень 1941 года. Вермахт рвётся к Москве, немецкие агенты терроризируют советский тыл. Стремясь их нейтрализовать, НКВД начинает игру, в которой филологу Ирине Воскресенской (Татьяна Арнтгольц) и майору госбезопасности Павлу Нечаю (Павел Трубинер) предстоит изображать семейную пару.

Они должны войти в доверие к немногим оставшимся в Москве монархистам и создать подпольную организацию "Престол", которая послужит "приманкой" для немецких спецслужб. Однако один из идеологов возрождения монархии, резидент абвера Порфирий Вересень (Михаил Горевой) избегает ареста и скрывается под чужим именем. Операция на грани срыва: Вересень лично знаком с Ириной и в любой момент может разоблачить её "легенду"...

Сериал "Операция "Престол". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Операция "Престол". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Операция "Престол". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Операция "Престол". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Операция "Престол". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

А теперь историческая справка. Летом 1941 года Павел Судоплатов, возглавивший диверсионный отдел в центральном аппарате НКВД, начал операцию, которая и поныне считается высшим пилотажем тайной борьбы. Она длилась практически всю войну и на разных этапах называлась "Монастырь", "Курьеры", "Послушники" и "Березино".

Её замысел первоначально состоял в том, чтобы довести до немецкого разведцентра целенаправленную информацию о якобы существующей в Москве антисоветской религиозно-монархической организации. Надо было любой ценой заставить поверить немцев в неё как в реальную силу, пятую колонну в советском тылу, и, наладив с противником от её имени постоянную связь, проникнуть в разведсеть гитлеровцев в Советском Союзе.

Мария Машкова. Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Примечательно, что главную женскую изначально сыграла, как и в предыдущей части "Перевод с немецкого", Мария Машкова, но было принято решение переснять готовые сцены — уже с участием Татьяны Арнтгольц. Вероятно, это связано с отъездом дочери Владимира Машкова из России в Америку и её критикой СВО на Украине.