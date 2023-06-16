40 лет фильму "Мы из джаза": как Карен Шахназаров и актёры без голоса и слуха сняли мюзикл

Заводные "джаз-бандиты" Степан, капитан Колбаскин, Папа во главе с неугомонным Костиком вот уже четыре десятилетия развлекают нас музыкой, которую они пронесли в народ через худсоветы и идеологические препоны. Фильм "Мы из джаза" молодого режиссёра Карена Шахназарова посмотрели зрители не только СССР, но и 26 стран. Он отмечен дипломами кинофеставалей в Лондоне, Чикаго, Гонконге, а также специальным призом фестиваля музыкальных фильмов в Гренобле (Франция). А ведь ничто не предвещало такого успеха.

Почему Утёсов отказался помогать Шахназарову

Дебютная картина Карена Шахназарова "Добряки" прошла незамеченной. Он долго не мог найти подходящий сценарий для следующей работы, а то, что находил, не пропускала цензура. Но однажды Карен Георгиевич задумал снять историю о молодом Утёсове. На эту мысль его натолкнула телепередача, где Леонид Осипович пел и рассказывал про советский джаз в 1920-е годы.

Его друг - сценарист Александр Бородянский идею поддержал, и они принялись собирать материал для сценария. Друзья обратились напрямую к Утёсову. Он их вежливо выслушал, а затем заявил: "Да не было у нас никакого джаза. И нечего про это фильм снимать!"

Шахназаров и Бородянский были огорошены таким заявлением, ведь необычная судьба Леонида Осиповича замечательно трансформировалась в сценарий. Он родился в Одессе в многодетной семье небогатого коммерсанта Вайсбейна. С детства занимался музыкой, рано начал выступать на сцене. После поездки в Париж в 1928 году создал джазовый коллектив, который благодаря сотрудничеству с композитором Исааком Дунаевским быстро получил успех. А музыкальная комедия "Весёлые ребята", вышедшая на экраны в 1934 году, сделала из Утёсова, как теперь говорится, суперзвезду.

Фильм "Мы из джаза". Скриншот.

Шахназаров и Бородянский недолго ломали голову над резким отказом певца. Поговорив со специалистами, выяснили, что Утёсов к джазу как к искусству имел весьма опосредованное отношение. В юности он брал уроки игры на скрипке, был гимнастом, куплетистом, замечательно пел на эстраде, но не знал нот, не играл на музыкальных инструментах. Сценарист и режиссёр решили, что Утёсов предпочёл отказаться от дальнейшего сотрудничества, чтобы не разрушать легенду.

Одесса, кино, вино и отец советского джаза

В поисках сюжета Шахназаров и Бородянский нашли отца советского джаза Александра Варламова. Он был уже весьма пожилым человеком, но стоило друзьям обмолвиться о цели своего визита, как у старика загорелись глаза, и он принялся рассказывать истории, многие из которых вошли потом в фильм.

Над сценарием было решено работать в Одессе. Бородянский вспоминал потом: "Мы просыпались часов в десять-одиннадцать, покупали вино, выпивали и часа в два дня начинали писать. Потом в восемь вечера шли на море купаться. Снова пили вино и писали до трёх часов ночи". От своей работы друзья были в восторге. Через две недели готовый сценарий они принесли на "Мосфильм" с полной уверенностью, что редакторы высоко оценят их труд. Но текст чуть ли не единогласно был признан ужасным.

Своё горе Шахназаров с Бородянским залили в ресторане Дома кино, а наутро, протрезвев, снова сели за пишущую машинку. В итоге работа продлилась год, было написано восемь вариантов сценария и внесено бесчисленное количество поправок. Почему они не бросили это, казалось бы, безнадёжное дело? Потому, что для молодого режиссёра Шахназарова это был последний шанс закрепиться в профессии.

Режиссёр без права на ошибку и компашка лузеров

На "Мосфильме" ему разрешили снять фильм про джаз. И даже утвердили на роли тех актёров, которых хотел режиссёр. Видимо, потому, что в большинстве своём они были из категории, как теперь бы сказали, лузеров. В случае провала картины руководители студии могли развести руками: от этой компашки мы другого и не ждали.

Судите сами: Александр Панкратов-Чёрный пять лет ждал возможности снять свою первую картину. После его дебюта один чиновник поклялся своим партбилетом, что это последний фильм новоявленного режиссёра. В "Мы из джаза" Панкратов-Чёрный сыграл случайно. По просьбе режиссёра пришёл помочь другому актёру и неожиданно попал в образ гораздо точнее Николая Ерёменко, и Леонида Ярмольника, пробовавшихся на роль Степана Грушко.

Фильм "Мы из джаза". Скриншот.

Роль Кости Иванова должна была достаться Дмитрию Харатьяну. Однако появился Игорь Скляр, который тоже очень подходил в компанию неудачников: только что из армии, родом из Курска, перспективы смутные. На главную женскую роль Шахназаров пробовал Любовь Полищук и Ирину Понаровскую. Но досталась она совсем ещё юной Елене Цыплаковой.

Николая Аверюшкина на роль барабанщика Жоры нашли совершенно случайно. Шахназаров пришёл на дипломный спектакль в музыкальное училище имени Октябрьской революции присмотреть актрису на женскую роль. Но встретил Николая, который показался ему невероятно смешным, и спросил: "Ты на барабанах умеешь играть?" Тот, не задумываясь, выпалил: "Конечно, умею!". Хотя до этого ни разу в жизни не держал в руках барабанные палочки. Он тоже, что называется, не имел ни кола ни двора: после развода жена выставила Николая на улицу.

Кинороль Лариса Долина - единственный профессиональный музыкант из актёрской команды. Сложность заключалась в том, что певица на момент съёмок была на шестом месяце беременности. У неё отекали ноги, кружилась голова и ныла спина, чтобы выйти на площадку Долиной приходилось собирать всю свою волю в кулак. Гримёры трудились над Ларисой по пять часов, но грим ложился неровно, поэтому у кубинской певицы Клементины Фернандес лицо местами покрыто пятнами.

Немного другая ситуация складывалась у Петра Щербакова, которому достался саксофонист императорского двора Иван Бавурин. Пётр Иванович был талантливейшим характерным актёром, виртуозным исполнителем ролей чиновников и ответственных партработников, он играл чуть ли не в каждом выпуске киножурнала "Фитиль". Однако на центральные роли его не приглашали уже много лет. И в этом тоже была проблема.

"Да чёрт с ними, с этими деньгами!"

В какой-то момент на "Мосфильме" спохватились, что в картине нет ни одного известного актёра, и потребовали ввести звёзд на роли второго плана. Если с Бориславом Брондуковым и Леонидом Куравлёвым проблем не было - они оба играли в комедии "Афоня", сценаристом которой был Бородянский, то Евгений Евстигнеев поначалу наотрез отказывался сниматься у начинающего режиссёра, да ещё в эпизоде.

Фильм "Мы из джаза". Скриншот.

Но Шахназаров нашёл к нему подход: во-первых, Евстигнеев очень любил джаз, а во-вторых, актёру приписали в ведомость 16 съёмочных дней вместо трёх, чтобы заплатить приличный гонорар. Но денег не оказалось, афера не прокатила, и молодому режиссёру пришлось оправдываться.

"Да чёрт с ними, с этими деньгами!" - перебил его Евстигнеев. Он уже загорелся ролью, придумал, как будет играть своего Папу - вора в законе, у которого было мало слабостей, но одна из них - джаз. И играл Евгений Александрович вдохновенно. В сцене банкета в ресторане "Парадиз", где его герой отмечал 50-летие "трудовой деятельности" прямо в момент съёмок под музыку, неожиданно для всех Евстигнеев начал отбивать такт вилкой и ножом на обеденных тарелках. Шахназаров не стал останавливать съёмку, сказав: "Прекрасно, давайте так всё и оставим!"

"Сделайте музыку потише, Брежнев умер"

Фильм "Мы из джаза". Скриншот.

Но если в Одессе съёмки шли гладко, то в Москве случилось непредвиденное. На вокзале, когда нарядные и весёлые главные герои встречали героиню Долиной Клементину Фернандес, джаз играл из динамиков на всю катушку - по сценарию все четверо должны идти по платформе пританцовывая. Отрепетировали, приготовились к команде "Мотор!", но тут к режиссёру подошли люди в штатском: "Это чем вы здесь занимаетесь?" - "Ну вот, кино снимаем. А что здесь такого?" - удивился режиссёр. "Как - что? Утром умер Леонид Ильич... Страна скорбит. Немедленно сворачивайтесь!" Шахназарову пришлось срочно звонить главе "Мосфильма" Николаю Сизову. ТотЮ недолго думая ответил: "Зачем отменять? Продолжайте, только музыку потише сделайте..."

Умудрились снять кино без слуха и голоса

С музыкой на съёмках вообще были сплошные проблемы. Ни Скляр, ни Аверюшкин, ни Щербаков толком не умели играть на музыкальных инструментах - пришлось нанимать им репетиторов. А у Панкратова-Чёрного обнаружилось полное отсутствие музыкального слуха, а ведь ему предстояло играть на банджо и трубе, исполнять куплеты и бить чечётку!

Фильм "Мы из джаза". Скриншот.

В итоге вместо ног усача на крупных планах снимали ноги профессионального чечёточника Владимира Кирсанова. А в куплетах "А ну-ка, убери свой чемоданчик" и "Прости-прощай, Одесса-мама" звучит голос оператора картины Владимира Шевцика. Его тембр идеально совпал с тембром актёра.

Неудивительно, что к моменту премьеры никакого оптимизма по поводу судьбы своей картины Карен Шахназаров уже не испытывал. Но фильм прошёл с оглушительным успехом не только в СССР - его показывали в 26 странах! "Мы из джаза" был назван лучшим фильмом года, а постановщику вручили премию Ленинского комсомола. Для молодого режиссёра, снявшего всего второй фильм, это был настоящий триумф!