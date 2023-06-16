16 июня
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40 лет фильму "Мы из джаза": как Карен Шахназаров и актёры без голоса и слуха сняли мюзикл

Заводные "джаз-бандиты" Степан, капитан Колбаскин, Папа во главе с неугомонным Костиком вот уже четыре десятилетия развлекают нас музыкой, которую они пронесли в народ через худсоветы и идеологические препоны. Фильм "Мы из джаза" молодого режиссёра Карена Шахназарова посмотрели зрители не только СССР, но и 26 стран. Он отмечен дипломами кинофеставалей в Лондоне, Чикаго, Гонконге, а также специальным призом фестиваля музыкальных фильмов в Гренобле (Франция). А ведь ничто не предвещало такого успеха.

Фильм "Мы из джаза".
Фильм "Мы из джаза".
Скриншот.

Почему Утёсов отказался помогать Шахназарову

Дебютная картина Карена Шахназарова "Добряки" прошла незамеченной. Он долго не мог найти подходящий сценарий для следующей работы, а то, что находил, не пропускала цензура. Но однажды Карен Георгиевич задумал снять историю о молодом Утёсове. На эту мысль его натолкнула телепередача, где Леонид Осипович пел и рассказывал про советский джаз в 1920-е годы.

Его друг - сценарист Александр Бородянский идею поддержал, и они принялись собирать материал для сценария. Друзья обратились напрямую к Утёсову. Он их вежливо выслушал, а затем заявил: "Да не было у нас никакого джаза. И нечего про это фильм снимать!"

Шахназаров и Бородянский были огорошены таким заявлением, ведь необычная судьба Леонида Осиповича замечательно трансформировалась в сценарий. Он родился в Одессе в многодетной семье небогатого коммерсанта Вайсбейна. С детства занимался музыкой, рано начал выступать на сцене. После поездки в Париж в 1928 году создал джазовый коллектив, который благодаря сотрудничеству с композитором Исааком Дунаевским быстро получил успех. А музыкальная комедия "Весёлые ребята", вышедшая на экраны в 1934 году, сделала из Утёсова, как теперь говорится, суперзвезду.

Фильм &quot;Мы из джаза&quot;.
Фильм "Мы из джаза".
Скриншот.

Шахназаров и Бородянский недолго ломали голову над резким отказом певца. Поговорив со специалистами, выяснили, что Утёсов к джазу как к искусству имел весьма опосредованное отношение. В юности он брал уроки игры на скрипке, был гимнастом, куплетистом, замечательно пел на эстраде, но не знал нот, не играл на музыкальных инструментах. Сценарист и режиссёр решили, что Утёсов предпочёл отказаться от дальнейшего сотрудничества, чтобы не разрушать легенду.

Одесса, кино, вино и отец советского джаза

В поисках сюжета Шахназаров и Бородянский нашли отца советского джаза Александра Варламова. Он был уже весьма пожилым человеком, но стоило друзьям обмолвиться о цели своего визита, как у старика загорелись глаза, и он принялся рассказывать истории, многие из которых вошли потом в фильм.

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Над сценарием было решено работать в Одессе. Бородянский вспоминал потом: "Мы просыпались часов в десять-одиннадцать, покупали вино, выпивали и часа в два дня начинали писать. Потом в восемь вечера шли на море купаться. Снова пили вино и писали до трёх часов ночи". От своей работы друзья были в восторге. Через две недели готовый сценарий они принесли на "Мосфильм" с полной уверенностью, что редакторы высоко оценят их труд. Но текст чуть ли не единогласно был признан ужасным.

Своё горе Шахназаров с Бородянским залили в ресторане Дома кино, а наутро, протрезвев, снова сели за пишущую машинку. В итоге работа продлилась год, было написано восемь вариантов сценария и внесено бесчисленное количество поправок. Почему они не бросили это, казалось бы, безнадёжное дело? Потому, что для молодого режиссёра Шахназарова это был последний шанс закрепиться в профессии.

Режиссёр без права на ошибку и компашка лузеров

На "Мосфильме" ему разрешили снять фильм про джаз. И даже утвердили на роли тех актёров, которых хотел режиссёр. Видимо, потому, что в большинстве своём они были из категории, как теперь бы сказали, лузеров. В случае провала картины руководители студии могли развести руками: от этой компашки мы другого и не ждали.

Судите сами: Александр Панкратов-Чёрный пять лет ждал возможности снять свою первую картину. После его дебюта один чиновник поклялся своим партбилетом, что это последний фильм новоявленного режиссёра. В "Мы из джаза" Панкратов-Чёрный сыграл случайно. По просьбе режиссёра пришёл помочь другому актёру и неожиданно попал в образ гораздо точнее Николая Ерёменко, и Леонида Ярмольника, пробовавшихся на роль Степана Грушко.

Фильм &quot;Мы из джаза&quot;.
Фильм "Мы из джаза".
Скриншот.

Роль Кости Иванова должна была достаться Дмитрию Харатьяну. Однако появился Игорь Скляр, который тоже очень подходил в компанию неудачников: только что из армии, родом из Курска, перспективы смутные. На главную женскую роль Шахназаров пробовал Любовь Полищук и Ирину Понаровскую. Но досталась она совсем ещё юной Елене Цыплаковой.

Николая Аверюшкина на роль барабанщика Жоры нашли совершенно случайно. Шахназаров пришёл на дипломный спектакль в музыкальное училище имени Октябрьской революции присмотреть актрису на женскую роль. Но встретил Николая, который показался ему невероятно смешным, и спросил: "Ты на барабанах умеешь играть?" Тот, не задумываясь, выпалил: "Конечно, умею!". Хотя до этого ни разу в жизни не держал в руках барабанные палочки. Он тоже, что называется, не имел ни кола ни двора: после развода жена выставила Николая на улицу.

Кинороль

Лариса Долина - единственный профессиональный музыкант из актёрской команды. Сложность заключалась в том, что певица на момент съёмок была на шестом месяце беременности. У неё отекали ноги, кружилась голова и ныла спина, чтобы выйти на площадку Долиной приходилось собирать всю свою волю в кулак. Гримёры трудились над Ларисой по пять часов, но грим ложился неровно, поэтому у кубинской певицы Клементины Фернандес лицо местами покрыто пятнами.

Немного другая ситуация складывалась у Петра Щербакова, которому достался саксофонист императорского двора Иван Бавурин. Пётр Иванович был талантливейшим характерным актёром, виртуозным исполнителем ролей чиновников и ответственных партработников, он играл чуть ли не в каждом выпуске киножурнала "Фитиль". Однако на центральные роли его не приглашали уже много лет. И в этом тоже была проблема.

"Да чёрт с ними, с этими деньгами!"

В какой-то момент на "Мосфильме" спохватились, что в картине нет ни одного известного актёра, и потребовали ввести звёзд на роли второго плана. Если с Бориславом Брондуковым и Леонидом Куравлёвым проблем не было - они оба играли в комедии "Афоня", сценаристом которой был Бородянский, то Евгений Евстигнеев поначалу наотрез отказывался сниматься у начинающего режиссёра, да ещё в эпизоде.

Фильм &quot;Мы из джаза&quot;.
Фильм "Мы из джаза".
Скриншот.

Но Шахназаров нашёл к нему подход: во-первых, Евстигнеев очень любил джаз, а во-вторых, актёру приписали в ведомость 16 съёмочных дней вместо трёх, чтобы заплатить приличный гонорар. Но денег не оказалось, афера не прокатила, и молодому режиссёру пришлось оправдываться.

"Да чёрт с ними, с этими деньгами!" - перебил его Евстигнеев. Он уже загорелся ролью, придумал, как будет играть своего Папу - вора в законе, у которого было мало слабостей, но одна из них - джаз. И играл Евгений Александрович вдохновенно. В сцене банкета в ресторане "Парадиз", где его герой отмечал 50-летие "трудовой деятельности" прямо в момент съёмок под музыку, неожиданно для всех Евстигнеев начал отбивать такт вилкой и ножом на обеденных тарелках. Шахназаров не стал останавливать съёмку, сказав: "Прекрасно, давайте так всё и оставим!"

"Сделайте музыку потише, Брежнев умер"

Фильм &quot;Мы из джаза&quot;.
Фильм "Мы из джаза".
Скриншот.

Но если в Одессе съёмки шли гладко, то в Москве случилось непредвиденное. На вокзале, когда нарядные и весёлые главные герои встречали героиню Долиной Клементину Фернандес, джаз играл из динамиков на всю катушку - по сценарию все четверо должны идти по платформе пританцовывая. Отрепетировали, приготовились к команде "Мотор!", но тут к режиссёру подошли люди в штатском: "Это чем вы здесь занимаетесь?" - "Ну вот, кино снимаем. А что здесь такого?" - удивился режиссёр. "Как - что? Утром умер Леонид Ильич... Страна скорбит. Немедленно сворачивайтесь!" Шахназарову пришлось срочно звонить главе "Мосфильма" Николаю Сизову. ТотЮ недолго думая ответил: "Зачем отменять? Продолжайте, только музыку потише сделайте..."

Умудрились снять кино без слуха и голоса

С музыкой на съёмках вообще были сплошные проблемы. Ни Скляр, ни Аверюшкин, ни Щербаков толком не умели играть на музыкальных инструментах - пришлось нанимать им репетиторов. А у Панкратова-Чёрного обнаружилось полное отсутствие музыкального слуха, а ведь ему предстояло играть на банджо и трубе, исполнять куплеты и бить чечётку!

Фильм &quot;Мы из джаза&quot;.
Фильм "Мы из джаза".
Скриншот.

В итоге вместо ног усача на крупных планах снимали ноги профессионального чечёточника Владимира Кирсанова. А в куплетах "А ну-ка, убери свой чемоданчик" и "Прости-прощай, Одесса-мама" звучит голос оператора картины Владимира Шевцика. Его тембр идеально совпал с тембром актёра.

Неудивительно, что к моменту премьеры никакого оптимизма по поводу судьбы своей картины Карен Шахназаров уже не испытывал. Но фильм прошёл с оглушительным успехом не только в СССР - его показывали в 26 странах! "Мы из джаза" был назван лучшим фильмом года, а постановщику вручили премию Ленинского комсомола. Для молодого режиссёра, снявшего всего второй фильм, это был настоящий триумф!

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