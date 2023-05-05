О героях былых времён: какие новые фильмы покажут по телевизору в День Победы

Хоть в этом году и не круглая дата, но к 78-летию Великой Победы российские телеканалы подготовились серьёзно и основательно - зрители смогут увидеть не только лучшие советские фильмы о войне, но и самые свежие премьеры. Показ их начнётся ещё в выходные дни, но непосредственно на 9 Мая телевизионщики оставили самое интересное.

"Операция "Неман"

В воскресенье, 7 мая, на канале РЕН ТВ состоится всероссийская телепремьера сериала "Операция "Неман", снятого по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова "Момент истины". В начале века эта история уже была экранизирована в полнометражном фильме "В августе 44-го", топерь мы увидим пятисерийный мини-сериал.

Кадр из сериала "Операция "Неман". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобождённой советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-разыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина (Александр Яценко) должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Для немецкого командования группе под кодовым названием "Неман" важно собрать разведданные, которые помогут определить направление следующего удара Советской армии. Контрразведчики во главе с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удаётся ускользнуть...

"Закрытый уровень"

Канал СТС тоже не останется в стороне. На смену фильму "Туман" (группа молодых бойцов Российской Армии отстала от полка на учениях и, пытаясь срезать путь, попадает в туман, который непонятным образом переносит их во времена Великой Отечественной войны), который часто показывали 9 Мая , придёт новая, более современная история о попаданцах.

Сериал "Закрытый уровень". Пресс-служба телеканала СТС.

В мини сериале "Закрытый уровень" компания молодых беззаботных парней, увлеченных компьютерными стрелялками, проникает в частную лабораторию, где разрабатывается симулятор военных действий. Зайдя в него, герои оказываются в мире, где окружение и происходящее неотличимы от реальной жизни. Ребята умудряются загрузиться в незаконченный разработчиками "закрытый уровень". Там герои лицом к лицу сталкиваются с реальной, а не компьютерной войной.

Фильм покажут в воскресенье, 7 мая, в вечерний прайм-тайм.

"Позывной "Журавли"

На НТВ традиционно богатый кинопоказ начнётся в понедельник, 8 мая, с демонстрации мини-сериала Игоря Угольникова. Фильм рассказывает о деятельности взвода войсковой разведки в годы Великой Отечественной войны. В основу проекта легли военные события 1943 года, происходившие на Смоленском направлении фронта.

Сериал "Позывной "Журавли". Пресс-служба телеканала НТВ.

Главные герои - взвод фронтовой разведки. В нём разные люди, с непростыми судьбами. Штрафники и спортсмены, крестьяне и городские жители... Их объединяет невероятная храбрость, военная смекалка и ощущение причастности к армейской элите. В полку разведчиков ласково называют "журавушки" по их позывному - "Журавли". Многие, действительно, считают взвод "заговоренным", ведь его бойцы умудряются возвращаться живыми из самых гибельных ситуаций. Каждое задание - игра со смертью. В ролях: Владимир Верёвочкин, Александр Бухаров, Игорь Угольников, Михаил Евланов, Алексей Шевченков, Дмитрий Белоцерковский, Сергей Чирков. Во время съёмок в этом фильме в автокатастрофе погиб Сергей Пускепалис.

"Нюрнберг"

9 мая сразу после Парада Победы, который начнётся в 14.00, сразу 4 телеканала - НТВ, ТНТ, ТВ-3 и "Пятница!" - покажут остросюжетную историческую драму "Нюрнберг" режиссёра Николая Лебедева ("Экипаж", "Легенда №17"). Это масштабный полнометражный фильм о Нюрнбергском процессе, на котором перед судом народов предстали бывшие руководители Третьего рейха.

Фильм "Нюрнберг". Пресс-служба телеканала НТВ.

1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд съезжается огромное количество людей со всего мира: город переполнен участниками процесса и журналистами. Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг в составе советской делегации - владеющий несколькими иностранными языками капитан Волгин. Он ещё молод, но уже прошёл войну... Однажды на улице города Игорь встречает юную русскую девушку Лену. Их зарождающееся чувство пройдёт через множество испытаний, но любовь - это единственное, что во все времена спасало мир от расчеловечивания.

"1941.Крылья над Берлином"

В воскресенье в вечернем эфире на Первом канале покажут военную драму режиссёра Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином". Это история о подвиге лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским.

Фильм "1941.Крылья над Берлином". Пресс-служба телеканала Первого канала.

7 августа 1941 года с аэродрома на эстонском острове Сааремаа был совершен секретный вылет 15 экипажей бомбардировщиков ДБ-3. У них была сложнейшая боевая задача - нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии. Это был первый и самый громкий ответный авианалет советских войск на Берлин после разрушительных бомбардировок фашистами Севастополя, Смоленска, Киева и даже Москвы в июле 41-го.

Подвиг лётчиков, обрушивших миф о непобедимости фашистской армии, за время войны оброс легендами, а позже затерялся в череде следующих героических поступков советских солдат. Создатели проекта смогли восстановить ход событий тех лет, чтобы воскресить память о героях начала войны.

"Топор 1945. Кёнигсберг"

Показ новой части сериала "Топор" с Андреем Смоляковым стал уже традицией для НТВ. В День Победы канал сначала повторит три предудущие части, а потом покажет новую.

Сериал "Топор 1945. Кёнигсберг". Пресс-служба телеканала НТВ.

Зима 1945 года. Советская Армия проводит успешное наступление в Восточной Пруссии. В разведроту Одинцова приходит пополнение - молодые ребята без боевого опыта. Все прекрасно понимают, что до конца войны остаются недели. Одинцову жалко пацанов. Посовещавшись с Весниным, он решает собрать их в одно отделение и оставить в тылу. Командиром он назначает молодого лейтенанта Леню Потоцкого, а приглядывать за ними оставляет Родина, сославшись на его ранение.

Однажды один из бойцов в сарае под слоем угля находит два больших ящика, набитых ценностями, в том числе и картинами. Потоцкий, искусствовед по образованию, бегло осматривает находки и заявляет, что это - настоящее сокровище, греческое и римское золото, картины XVI века и украшения времён Эпохи Возрождения, скорее всего, награбленные фашистами из частных или государственных коллекций. Хозяин поместья не отпирается, говорит, что ящики оставила квартировавшая тут рота СС. И, как вскоре выясняется, немцы про оставленные сокровища не забыли...

"Катюша"

Во вторник, 9 мая, на телеканале "Россия 1" состоится премьера многосерийной военной драмы "Катюша". 1944 г. Во время наступления передовой отряд находит на линии фронта раненого бойца: он одет в форму без знаков отличия и помнит лишь своё имя - Егор Петров (Павел Харланчук). После проверки в Особом отделе выясняется, что Петров - майор, разведчик, который после задания разведгруппы вернулся один. Егора назначают командиром инженерно-санитарной роты - в простонародье её называют "собачьей", потому что в ней служат собаки и их инструкторы.

Сериал "Катюша". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Однако майору предстоит найти общий язык не только со своими четвероногими подчинёнными, но и с командиром девичьего взвода инженерно-сапёрной роты, капитаном Екатериной Голиковой (Карина Разумовская), которая воспринимает появление Егора в штыки. Ситуация ещё больше обостряется, когда в расположение батальона прибывает подкрепление в виде взвода лётчиц - "Ласточек", капитаном которого является Галина Клюева (Екатерина Олькина), а затем и полковник Мухин (Марат Башаров). Сможет ли Егор вспомнить забытые детали своей жизни? Удастся ли Гале добиться его симпатии? Под силу ли кому-то растопить лёд в сердце Кати и заставить её снова поверить в любовь? Или война перечеркнёт все планы на счастье?

Главные роли в фильме исполнили: Карина Разумовская, Павел Харланчук, Екатерина Олькина, Владимир Гостюхин, Анна Балобанова, Марат Башаров, Андрей Лёвин.

"Первый Оскар"

А сразу после окончания "Катюши" на "России 1" состоится премьера художественного фильма "Первый Оскар". Картина режиссёра Сергея Мокрицкого посвящена истории создания документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой", в 1943 году удостоенного первой в истории отечественного кинематографа премии "Оскар".

Фильм "Первый Оскар". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

1941 год. Двадцатилетние студенты-операторы Лев Альперин (Антон Момот) и Иван Майский (Тихон Жизневский) соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны (Дарья Жовнер) с актёрского факультета. Когда начинается эвакуация, они втроём отказываются уезжать и отправляются на фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами. Их соперничество продолжается и здесь, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Только благодаря этому им удаётся снять кадры, которые войдут в историю...