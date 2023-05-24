От секса до храпа: 7 поводов пристально следить за фигурой

Похудеть к лету, влезть в любимое платье, поразить всех на встрече выпускников - поводов похудеть может быть великое множество. Но снижать вес нужно не только ради внешнего вида, а прежде всего для оздоровления организма.

1. Не допустить диабета

Лишний вес - основной фактор развития сахарного диабета второго типа. Чем больше лишнего жира, тем выше риск заработать инсулинорезистентность, когда клетки организма теряют чувствительность к гормону инсулину. И даже небольшое снижение массы тела у диабетиков позволяет повысить чувствительность к гормону, а значит, и к глюкозе и нормализовать её уровень. Недаром в терапии болезни так важны диета и спорт. Если взяться за себя на стадии предиабета, то заболевания можно избежать.

2. Снизить риск онкологии

Ожирение (ИМТ 30 и выше) увеличивает риск развития онкологии в среднем на 41%. У полных людей (с ИМТ более 26) этот риск превышает 18%. При этом шанс заболеть раком груди у крупных женщин больше на 25%, а раком матки - на 31%. Вывод: надо худеть!

3. Улучшить сексуальную жизнь

Лишний вес нарушает гормональный баланс, что влечёт за собой снижение либидо. Кроме того, полные дамы чаще жалуются на недостаточное выделение смазки, что влияет на качество интимных отношений. Кстати, нормализация веса не только улучшает сексуальную жизнь, но и повышает шансы на здоровое зачатие.

Влюблённая парочка. freepik.com/gpointstudio.

4. Избавиться от храпа

Доказано - каждые 10% лишнего веса способны усилить проблемы с храпом вдвое. Из-за этого повышается вероятность развития синдрома ночного апноэ - сбоя дыхания во время сна. А многократные эпизоды апноэ провоцируют гормональные нарушения, из-за которых растёт вес. Этот круг надо разорвать!

5. Быть в хорошем настроении

Переедание приводит к скачкам глюкозы в крови, что может провоцировать апатию и подавленное настроение. И конечно, награждает лишним весом. Зато каждый потерянный килограмм дарит вам чувство удовлетвopeния и эйфории за счёт гормональной перестройки организма.

6. Избежать проблем с суставами

Если у вас есть лишний вес, то вы наверняка постоянно испытываете чрезмерную нагрузку на суставы. Это всё равно что постоянно носить тяжёлые сумки, не имея возможности их поставить. Если у вас 10 кг лишнего веса, значит, вы постоянно таскаете с собой авоську 10 кг. В результате суставы, особенно коленные, быстрее изнашиваются.

7. Нормализовать давление

При ожирении уровень артериального давления повышается в 3 - 4 раза чаще. Даже 5 - 10 кг лишнего веса неминуемо ведут к тому, что гипертония становится нормой. А вот каждый сброшенный килограмм способствует снижению и нормализации артериального давления.