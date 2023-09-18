Памяти Сергея Пускепалиса: на НТВ покажут последний сериал с участием любимого актёра

Иван Титов (Сергей Пускепалис) - лучший оперативник в городе. Он всегда работал без напарников, но в один момент ему навязывают сразу двоих - генеральского сына Влада (Андрей Багиров) и недавнюю выпускницу университета, "вечную отличницу" Леру (Маруся Климова). Влад, получивший диплом юриста для галочки, мечтает уехать за границу, но вынужден исполнить волю отца отца-генерала - поработать год в оперативном отделе. Лера же хочет доказать, что действительно призвана быть полицейским и училась на отлично не зря.

Сериал "Напарники". Пресс-служба телеканала НТВ.

Титов раздражён: ему приходится возиться с этой парочкой, отвечать за них, да ещё и вытаскивать из историй, в которые они постоянно влипают. Он ещё не знает, что именно эти молодые ребята научат его иначе смотреть на жизнь, и он наконец решится на важные перемены.

Сериал "Напарники". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Я уже так много сыграл и продолжаю играть полицейских, что вполне могу идти работать в "органы". Но это только со стороны кажется, что все мои роли однотипные. На самом деле разные предлагаемые обстоятельства, разные ситуации, что позволяет находить новые краски для моих героев. В сериале "Напарники" у меня роль оперативника Титова. Есть в нём сходство с Калёным. Как и Калёный, Титов по жизни бобыль и на службе волк-одиночка. В "Напарниках" у меня замечательные партнёры. Маруся Климова, помимо того, что она молодая и талантливая актриса, ещё и старший лейтенант полиции, поэтому учит меня постоянно", - рассказывал Сергей Пускепалис во время съёмок сериала "Напарники".

Действительно, актриса Маруся Климова в реальной жизни - настоящий старший лейтенант МВД, она окончила Дальневосточный юридический институт с "красным дипломом" (как и её героиня), год проработала в оперативном отделе полиции Хабаровска. "Мне понравился сценарий проекта. То, что он не просто про расследование, про убийства, а ещё и про весёлые ситуации, в которые попадают наши герои. Мне понравилась моя героиня, такой у меня ещё не было", - говорит актриса.