Детективы "Пианистка" и "Стряпуха" закроют год расследований на ТВЦ

Телеканал ТВЦ, чьей фишкой являются детективные сериалы, закроет календарный год показом продолжения двух проектов - новые серии "Пианистки" и "Стряпуха" выйдут в эфир 6 и 9 декабря соответственно. Главные героини фильмов сыщицы не по профессии, а по натуре...

В среду, 6 декабря, зрители смогут увидеть третий сезон "Пианистки" с Евгенией Лозой и Иваном Жидковым. В нём также будут задействованы Александр Яцко, Ольга Павловец, Иван Шибанов, Иван Косичкин и Екатерина Волкова - они предстанут в эпизодических ролях. А вот яркой парочки Марата Башарова и Людмилы Артемьевой больше не будет.

Новый сезон выдастся для героев не самым простым - героя Ивана Жидкова Андрея отстраняют от должности завотделением по причине смерти пациента прямо на операционном столе. Виноватым хотят выставить анестезиолога, но вскоре его находят убитым, а вслед за ним погибает и лечащий врач умершего пациента...

Сериал "Пианистка". Пресс-служба телеканала ТВЦ. Сериал "Пианистка". Пресс-служба телеканала ТВЦ. Сериал "Пианистка". Пресс-служба телеканала ТВЦ.

Маша (Евгения Лоза) с помощью своего дара пытается докопаться до истины и помочь своему любимому. Однако есть одно важное обстоятельство, которое она от всех скрывает: её дар перестал действовать в общении с Андреем. Она больше не слышит, говорит ли её любимый правду или лжет...



Второй сезон "Стряпухи" будет показан 9 декабря. В главных ролях - Виктория Заболотная и Татьяна Трунова. Союз их таких разных и непохожих друг на друга героинь - певицы и стряпухи, снова не даст скучать зрителям.

Сериал "Стряпуха". Пресс-служба телеканала ТВЦ. Сериал "Стряпуха". Пресс-служба телеканала ТВЦ. Сериал "Стряпуха". Пресс-служба телеканала ТВЦ.

"Моя героиня Виктория - очень яркая личность, популярная певица, когда-то покорившая Москву, но вынужденная уехать в маленький городок под названием Сутейск из-за неожиданных событий. Там она по воле судьбы встречает стряпуху Ульяну, и её жизнь переворачивается с ног на голову, она начинает свой долгий, но увлекательный путь к взрослению и к пониманию самой себя", - говорит Заболотная. Парочка достаточно быстро обретает известность в своём городке, и к ним начинают обращаться жители с просьбами помочь распутать их ситуации.