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Прожжёный опер Гоша Куценко выйдет на след сатанистов в новом сериале «1703»

29 сентября в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера сериала «1703». Это стильная чёрная комедия про город белых ночей, в которой странный дуэт полицейских, в исполнении Гоши Куценко и Кузьмы Сапрыкина выходят на след последователей какого-то странного культа.

Кадр из сериала "1703".
Кадр из сериала "1703".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Сериал рассказывает историю молодого московского опера Вадика (Кузьма Сапрыкин), мечтающего стать стендапером, который переводится на службу в Питер, потому что здесь живёт его невеста. В наставники новичок получает Гошу Колпакова (Гоша Куценко), опера-суицидника, психованного мизантропа, переживающего самый тёмный момент в своей жизни.

Кадр из сериала &quot;1703&quot;.
Кадр из сериала «1703».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Напарники колесят по ночному дождливому Питеру на разбитой Subaru под песни Тани Булановой и расследуют дело об исчезновении трупов молодых девушек из моргов и множество других странных дел. Неожиданной помощницей для них становится вебкам-модель Аврора (Варвара Феофанова), которая западает на Вадика…

Кадр из сериала &quot;1703&quot;.
Кадр из сериала «1703».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

«1703″ - это максимально нереальная и тем самым невероятно интересная детективная история с огромным количеством персонажей, героев, мистики, витиеватых сюжетных линий, сюрреализма и нуара, которые переплетаются в культурной столице России. Если посмотреть на это с точки зрения всех произведений, сериалов и фильмов, которые были сняты про Петербург, то таким бандитский Петербург ещё никогда не был», — говорит Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту Okko.

Название проекта отсылает к году основания Санкт-Петербурга. Якобы в тот год по городу поползли слухи о появлении Тайного общества. Одни связывали с ним жуткие ритуалы в подземелье Петропавловской крепости, другие — поиски эликсира бессмертия с помощью алхимии.

Кадр из сериала &quot;1703&quot;
Кадр из сериала «1703»
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Сериал знаменитых продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова («Эпидемия», «Территория», «Перевал Дятлова») представит мрачный, но абсурдно сатирический образ города на Неве. Раньше Питер в таких красках рисовали только Достоевский и Гоголь, а значит, зрителям скучно не будет. Режиссёр сериала — Сергей Сенцов («Красные браслеты»). В проекте так же снялись Павел Табаков, Роза Хайруллина, Николай Фоменко, Софья Лебедева и певец Шарлот.

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