Восторг, слёзы и сорванные парики: фото первых поединков на шоу «Голос»

Даже на 11-й год своего существования вокальный конкурс «Голос» продолжает оставаться одним из самых популярных и любимых зрителями музыкальных шоу. В прошлую пятницу на проекте завершились слепые прослушивания и сегодня, 21 апреля, в эфире Первого канала стартует первый этап на выбывание — поединки, после которых команды сократятся сразу вдвое.

Кресла наставников на этот раз заняли Полина Гагарина, Владимир Пресняков-младший, Антон Беляев и Василий Вакуленко (Баста). Обновление состава жюри наполовину и введение правила блокировки значительно оживило представление. Новички — Беляев и Пресняков — добавили в «Голос» оригинальности и новизны, а Баста и Гагарина на правах старожилов устраивали словесные разборки, которые порой доходили до шуточных потасовок.

Наставники шоу «Голос 11». Пресс-служба Первого канала.

Многие зрители отмечают, что между наставниками сложилась определённая химия. «В определённый момент это превращалось чуть ли не в Comedy Club, — рассказывал Владимир Пресняков в одном из интервью. — Нам очень хорошо в такой атмосфере. У Полины блестящее чувство юмора. Она настолько здорово умеет над собой посмеяться! Это, кстати, самый главный критерий для меня, когда человек с самоиронией».

Поединки на шоу «Голос.» 11-й сезон. Пресс-служба Первого канала.

Смех, конечно, смехом, но сегодня перед наставниками встанет трудный выбор — нужно будет не просто нажимать на кнопку и поворачиваться лицом к понравившемуся конкурсанту, а выбирать между участниками своей команды.

Делать это будет непросто, поскольку ко многих дебютантам мэтры успели прикипеть душой и расставаться не хочется ни с кем. Но придётся. Зрителей ждут яркие номера, в которых даже найдётся место шуточным разборкам двух оперных прим, которые сорвут друг с друга парики во время выступления за сцене!

Поединки на шоу «Голос.» 11-й сезон. Пресс-служба Первого канала. Поединки на шоу «Голос.» 11-й сезон. Пресс-служба Первого канала. Поединки на шоу «Голос.» 11-й сезон. Пресс-служба Первого канала.

Команда Преснякова

Владимир Пресняков. Пресс-служба Первого канала.

Маша Мэй (Москва), Вадим Евтеев (Балашов), Юлия Гарифуллина (Пермь), Эльмира Диваева (Стерлитамак), Маргарита Багдасарян (Сочи), Дарэл Альфонсо (Карденас, Куба), Ахмед Ахмедов (Бухара), Илья Аноприев (Железногорск, Красноярский край), Олеся Плотникова (Энгельс), Людмила Серебрякова (Москва), Арут Григорян (Москва), Василий Шкивидоров (Южно-Сахалинск), Евгений Синицын (Архангельск).

Команда Гагариной

Полина Гагарина. Пресс-служба Первого канала.

Илона Красникова (Калининград), Таис Урумидис (Сочи), Виктория Соломахина (Воронеж), Георгий Литуев (Екатеринбург), Алина Губина (Ефремов, Тульская область), Владислав Зотов (Бишкек), Иван Романенко (Волжский), Анастасия Баранникова (Москва), Надежда Проскурина (Кемерово), Дмитрий Жуков (Петрозаводск), Яна Арндт (Челябинск), Денис Примак (Щелково).

Команда Басты

Баста. Пресс-служба Первого канала.

София Мальцева (Москва), Анастасия Демидова (Москва), Анвар Джураев (Ташкент), Ирина Сыщикова (Батайск, Ростовская область), Дария (Москва), Павел Зибров (Ростов-на-Дону), Алина Бахшалиева (Саратов), Кристина Яценко (Москва), Полина Кузьмина (Москва), Виктория Гиссен (Москва), Мария Лапшина (Москва), Сергей Коробейников (Нижний Тагил, Свердловская область).

Команда Беляева

Антон Беляев. Пресс-служба Первого канала.

Анна Ляшенко (Тольятти, Самарская область), Астемир Болов (Нальчик, Кабардино-Балкарская республика), Рикардо Родригес (Рио, Бразилия), Анастасия Капрельян (Ростов-на-Дону), Юлия и Даниил Брант (Саратов), Фёдор Уваров (Зеленоград), Элина Айларова (Владикавказ), Виктория Княжевская (Иваново), Гульнара Байгузина (Уфа), Айнур Нурпеисова (Кызыл-Орда), Николай Щерба (Верхняя Пышма), Юлия Дементьева (Муравленко, ЯНАО).