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Режиссёр фильма "Ты у меня одна" расскажет, как боролся за жизнь сына и почему скрывает свой первый брак

В субботу, 8 июня, гостем нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" станет заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан. Режиссёр фильмов "Ты у меня одна" и "Всё будет хорошо" расскажет о трагедии, из-за которой потерял жену, вспомнит, как боролся за жизнь сына, и признается, почему предпочитает держать в секрете свой первый брак.

"Секрет на миллион". Дмитрий Астрахан.
"Секрет на миллион". Дмитрий Астрахан.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Дмитрий Астрахан - известный режиссёр ("Перекресток", "Зал ожидания") и многодетный отец. Его супруга Елена, бывшая балерина, во всём поддерживает знаменитого мужа и признаётся, что жить с Астраханом очень легко. В студии "Секрета на миллион" Дмитрий и его жена расскажут о том, где и при каких обстоятельствах они познакомились, как начинался их роман, а также поделятся секретами воспитания пятерых детей.

Счастливым стал для Астрахана только третий брак. Вторая супруга режиссёра трагически погибла, получив во время пожара ожоги, несовместимые с жизнью. Лере Кудрявцевой гость студии расскажет о том, как долго и самоотверженно спасал маленького сына, жизнь которого висела на волоске.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Дмитрий Астрахан.
"Секрет на миллион". Дмитрий Астрахан.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Порассуждает Дмитрий Астрахан и о любимой профессии. Расскажет о сотрудничестве со знаменитыми коллегами, например, Леонидом Ярмольником и Анной Легчиловой, и о том, какими принципами никогда не поступится. Артисты, работавшие с Астраханом, также придут в студию "Секрета на миллион" и расскажут о своих впечатлениях от работы с ним.

Кроме того, Дмитрий Астрахан согласится поднять сложную тему своего первого брака. Режиссёр предпочитает не говорить о нём в интервью и держать подробности в тайне. Однако для программы НТВ он сделает исключение и объяснит, что именно и почему так долго скрывает.

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