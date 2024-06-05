"Все дети замечательные, могут и ударить!": импровизатор Арсений Попов нашёл чудо-работу на НТВ

Телеканал НТВ приступил к съёмкам нового развлекательного проекта для всей семьи "Чудо". Ведущим шоу стал актёр и юморист Арсений Попов, который в 2016 году вместе с коллегами создал шоу "Импровизация" на ТНТ. "Чудо" идёт по стопам "Лучше всех!": в шоу юные гости вместе с родителями приходят в студию, чтобы удивить зрителей своими умениями, а также рассказать о себе всей стране.

"Чудо" - это не конкурс, не шоу талантов, здесь не будет строгого жюри, никто не станет выставлять оценки. А это значит, что не будет проигравших и горечи поражения. Только искренние улыбки, заразительный смех, детская непосредственность и самые чудесные юные жители России.

"Все дети безумно талантливые! Единственное, о чём я попросил сценаристов - это не рассказывать мне о самих номерах. То есть всё, что показывают дети, я вижу в первый раз вместе со зрителями. И те эмоции, которые у меня возникают: удивление или восторг от увиденного - они настоящие!

Арсений Попов - ведущий шоу "Чудо" на НТВ. Пресс-служба телеканала НТВ.

Какой-то специальной подготовки к съёмкам с моей стороны не было. Дети - это такие же взрослые, просто чуть поменьше. Они, как и взрослые, бывают разные: с кем-то легче посидеть, поболтать, посмеяться, пошутить, а с кем-то приходится чуть сложнее. Но в отличие от взрослых, дети могут и ударить! У меня уже такое было, причём это никак не связано с тем, что я затронул какую-то неприятную тему. Они могут себя повести абсолютно непредсказуемо просто от избытка эмоций, от того, что вокруг много людей, публика новая, огромный зал, много внимания", - рассказывает Арсений Попов.



Премьера шоу "Чудо" состоится в новом телевизионном сезоне. Все юные участники проекта в конце выступлений запишут личные обращения к народу. Телезрители смогут увидеть их как в самой программе, так и в новогодние праздники на НТВ. Самое яркое обращение телеканал покажет в новогоднюю ночь перед выступлением Президента России.