22 декабря
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Сбитый лётчик Николай Шрайбер займётся укрощением строптивой актрисы в сериале "Куплю звезду"

Сегодня, 22 декабря, в онлайн-кинотеатре START состоится премьера комедийного сериала "Куплю актрису", в котором простой охранник телецентра решает обратить на себя внимание звезды, что приводит к неожиданным последствиям. В главных ролях - Николай Шрайбер и Анна Антонова. В день премьеры подписчикам будут доступны две серии, далее эпизоды будут выходить раз в неделю.

Сериал "Куплю актрису".
Сериал "Куплю актрису".
пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Бывший профессиональный пилот Григорий работает сутки через двое охранником в телецентре. День за днём перед Гришиными глазами мелькают слава и успех, а сам он после смены возвращается в комнату в общежитии. Среди всех звёзд, которых он встречает и провожает, есть для него одна самая яркая - актриса сериала "Ангел в белом халате" Ирина Синицына. Вот только характер у "ангела с экрана" совсем не ангельский, и однажды она теряет всё.

Сериал &quot;Куплю актрису&quot;.
Сериал "Куплю актрису".
пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Куплю актрису&quot;.
Сериал "Куплю актрису".
пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Куплю актрису&quot;.
Сериал "Куплю актрису".
пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Куплю актрису&quot;.
Сериал "Куплю актрису".
пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

В соцсети попадает видео, на котором Ирина хамит многодетной матери, после чего пинает котёнка, и телеканал немедленно увольняет Синицыну, чтобы минимизировать репутационные издержки. Тем временем Григорий выигрывает в лотерею миллионы, и с помощью денег хочет приблизить к себе звезду. При помощи ушлого друга охранник заключает с актрисой договор, по условиям которого та должна полгода прожить с ним в коммуналке.

Также в сериале сыграли Максим Лагашкин, Андрей Малахов (камео), Светлана Камынина, Михаил Тарабукин. Сериал снят совместно с телеканалом "Россия 1", поэтому без воспитательного фактора и духоподъёмной морали не обойдётся.

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