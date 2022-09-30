В прошлую пятницу на Первом канале состоялась премьера нового шоу «Фантастика», в каждом выпуске которого участники показывают свои номера с помощью новейших компьютерных технологий. В первой программе состоялось представление всех героев шоу, поэтому никто из них не покинул проект. Первое разоблачение случится в сегоднешнем телеэфире.

Кто управляет аватаром?

В отличие от подобного шоу на канале НТВ, в основе драматургии проекта Первого канала — - противостояние двух групп поющих аватаров. Звёзды шоу-бизнеса соревнуются с исполнителями, которые ещё не так хорошо знакомы массовой аудитории. Цифровая оболочка предоставляет тем и другим равные стартовые возможности и шанс стать победителем проекта и доказать или заявить

свой звёздный статус.

Главные герои проекта «Фантастика»

Кот Харизматичный котяра в самом расцвете сил. Гуляет сам по себе , жаждет славы. Несмотря на брутальную внешность , в душе — котёнок. Пресс-служба Первого канала. Сталкер. Путешественник во времени. В каждой эпохе есть красотка , которая его ждёт. Но он не помнит , кому что обещал. Их много , а он один. Пресс-служба Первого канала. Птица. Дитя стихий. Способна сжигать себя и возрождаться из пепла. Вырвалась из клетки ради любви и готова дать жару. Пресс-служба Первого канала. Триггер. Первый поющий супергерой. Убийственно болтлив. Жаждет победы , тогда сделает предложение своей девушке из другого города. Пресс-служба Первого канала. Эхо. Девушка и летучая мышь. Потомок семьи вампиров. Умеет перемещаться в полной темноте. Всегда в черном — это ее счастливый цвет. Пресс-служба Первого канала. Миранда. Фея-бабочка. Родилась в пыльце от цветов , но имеет сильный характер. Хочет стать крестной и изменить представление о феях. Пресс-служба Первого канала. Бутон. Капля живительной воды. Влюбляется во все и вся. В данный момент влюблен в бутоньерку. Пресс-служба Первого канала. Фантом. Сгусток энергии. Может принимать любые образы. Живет везде и нигде, путешествует по планетам. Пресс-служба Первого канала. Няш. Медведь-шалун. Дерзкий. Знает тысячу способов , как подкатить к девушкам. Врёт на автомате. Пресс-служба Первого канала. Роза Марковна Кляк. Живёт в своём бездонном ридикюле. Обожает скачки и занимается серфингом. Держит крысу. Пресс-служба Первого канала. Катюша. Из тридевятого царства. Русская девица и озорница. Не хочет замуж по расчёту , отказывается выходить за сына царя болотного государства. Пресс-служба Первого канала. Сирена. Бессмертная русалка. Живёт в утонувшем корабле. Обворожительна и коварна. Весь подводный мир — её группа поддержки. Пресс-служба Первого канала.

В конце выпуска жюри предстоит рассекретить одного из участников — того, чьё выступление в этот раз понравилось им меньше других. В первую очередь судейская коллегия в составе профессиональных музыкантов и актёров — Дмитрия Маликова, Александры Ребенок, Дмитрия Билана, Дарьи Мороз и виртуального маскота по имени Телек — должны угадать — звезда за аватаром или нет.

Шоу «Фантастика». Пресс-служба Первого канала.

Если они ошибаются, участник остаётся в проекте, если угадывают звезду — им предстоит назвать её имя.