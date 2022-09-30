30 сентября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Отдых.
7 важных дел, которые вы просто обязаны сделать в воскресенье

В шоу «Фантастика» начинается игра навылет. Фото претендентов на разоблачение

В прошлую пятницу на Первом канале состоялась премьера нового шоу «Фантастика», в каждом выпуске которого участники показывают свои номера с помощью новейших компьютерных технологий. В первой программе состоялось представление всех героев шоу, поэтому никто из них не покинул проект. Первое разоблачение случится в сегоднешнем телеэфире.

Вадим Галыгин - ведущий шоу "Фантастика".
Вадим Галыгин - ведущий шоу "Фантастика".
Пресс-служба Первого канала.

Кто управляет аватаром?

В отличие от подобного шоу на канале НТВ, в основе драматургии проекта Первого канала — - противостояние двух групп поющих аватаров. Звёзды шоу-бизнеса соревнуются с исполнителями, которые ещё не так хорошо знакомы массовой аудитории. Цифровая оболочка предоставляет тем и другим равные стартовые возможности и шанс стать победителем проекта и доказать или заявить
свой звёздный статус.

Главные герои проекта «Фантастика»

Кот Харизматичный котяра в самом расцвете сил. Гуляет сам по себе, жаждет славы. Несмотря на брутальную внешность, в душе - котёнок.
Кот Харизматичный котяра в самом расцвете сил. Гуляет сам по себе, жаждет славы. Несмотря на брутальную внешность, в душе — котёнок.
Пресс-служба Первого канала.
Сталкер. Путешественник во времени. В каждой эпохе есть красотка, которая его ждёт. Но он не помнит, кому что обещал. Их много, а он один.
Сталкер. Путешественник во времени. В каждой эпохе есть красотка, которая его ждёт. Но он не помнит, кому что обещал. Их много, а он один.
Пресс-служба Первого канала.
Птица. Дитя стихий. Способна сжигать себя и возрождаться из пепла. Вырвалась из клетки ради любви и готова дать жару.
Птица. Дитя стихий. Способна сжигать себя и возрождаться из пепла. Вырвалась из клетки ради любви и готова дать жару.
Пресс-служба Первого канала.
Триггер. Первый поющий супергерой. Убийственно болтлив. Жаждет победы, тогда сделает предложение своей девушке из другого города.
Триггер. Первый поющий супергерой. Убийственно болтлив. Жаждет победы, тогда сделает предложение своей девушке из другого города.
Пресс-служба Первого канала.
Эхо. Девушка и летучая мышь. Потомок семьи вампиров. Умеет перемещаться в полной темноте. Всегда в черном - это ее счастливый цвет.
Эхо. Девушка и летучая мышь. Потомок семьи вампиров. Умеет перемещаться в полной темноте. Всегда в черном — это ее счастливый цвет.
Пресс-служба Первого канала.
Миранда. Фея-бабочка. Родилась в пыльце от цветов, но имеет сильный характер. Хочет стать крестной и изменить представление о феях.
Миранда. Фея-бабочка. Родилась в пыльце от цветов, но имеет сильный характер. Хочет стать крестной и изменить представление о феях.
Пресс-служба Первого канала.
Бутон. Капля живительной воды. Влюбляется во все и вся. В данный момент влюблен в бутоньерку.
Бутон. Капля живительной воды. Влюбляется во все и вся. В данный момент влюблен в бутоньерку.
Пресс-служба Первого канала.
Фантом. Сгусток энергии. Может принимать любые образы. Живет везде и нигде, путешествует по планетам.
Фантом. Сгусток энергии. Может принимать любые образы. Живет везде и нигде, путешествует по планетам.
Пресс-служба Первого канала.
Няш. Медведь-шалун. Дерзкий. Знает тысячу способов, как подкатить к девушкам. Врёт на автомате.
Няш. Медведь-шалун. Дерзкий. Знает тысячу способов, как подкатить к девушкам. Врёт на автомате.
Пресс-служба Первого канала.
Роза Марковна Кляк. Живёт в своём бездонном ридикюле. Обожает скачки и занимается серфингом. Держит крысу.
Роза Марковна Кляк. Живёт в своём бездонном ридикюле. Обожает скачки и занимается серфингом. Держит крысу.
Пресс-служба Первого канала.
Катюша. Из тридевятого царства. Русская девица и озорница. Не хочет замуж по расчёту, отказывается выходить за сына царя болотного государства.
Катюша. Из тридевятого царства. Русская девица и озорница. Не хочет замуж по расчёту, отказывается выходить за сына царя болотного государства.
Пресс-служба Первого канала.
Сирена. Бессмертная русалка. Живёт в утонувшем корабле. Обворожительна и коварна. Весь подводный мир - её группа поддержки.
Сирена. Бессмертная русалка. Живёт в утонувшем корабле. Обворожительна и коварна. Весь подводный мир — её группа поддержки.
Пресс-служба Первого канала.

В конце выпуска жюри предстоит рассекретить одного из участников — того, чьё выступление в этот раз понравилось им меньше других. В первую очередь судейская коллегия в составе профессиональных музыкантов и актёров — Дмитрия Маликова, Александры Ребенок, Дмитрия Билана, Дарьи Мороз и виртуального маскота по имени Телек — должны угадать — звезда за аватаром или нет.

Шоу &quot;Фантастика&quot;.
Шоу «Фантастика».
Пресс-служба Первого канала.

Если они ошибаются, участник остаётся в проекте, если угадывают звезду — им предстоит назвать её имя.

Смотрите также
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость