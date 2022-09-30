В прошлую пятницу на Первом канале состоялась премьера нового шоу «Фантастика», в каждом выпуске которого участники показывают свои номера с помощью новейших компьютерных технологий. В первой программе состоялось представление всех героев шоу, поэтому никто из них не покинул проект. Первое разоблачение случится в сегоднешнем телеэфире.
Вадим Галыгин - ведущий шоу "Фантастика".
Пресс-служба Первого канала.
Кто управляет аватаром?
В отличие от подобного шоу на канале НТВ, в основе драматургии проекта Первого канала — - противостояние двух групп поющих аватаров. Звёзды шоу-бизнеса соревнуются с исполнителями, которые ещё не так хорошо знакомы массовой аудитории. Цифровая оболочка предоставляет тем и другим равные стартовые возможности и шанс стать победителем проекта и доказать или заявить
свой звёздный статус.
Главные герои проекта «Фантастика»
Кот
Харизматичный котяра в самом расцвете сил. Гуляет сам по себе, жаждет славы.
Несмотря на брутальную внешность, в душе — котёнок.
Пресс-служба Первого канала.
Сталкер. Путешественник во времени. В каждой эпохе есть красотка, которая его ждёт. Но он не помнит, кому что обещал. Их много, а он один.
Пресс-служба Первого канала.
Птица. Дитя стихий. Способна сжигать себя и возрождаться из пепла. Вырвалась из клетки ради любви и готова дать жару.
Пресс-служба Первого канала.
Триггер. Первый поющий супергерой. Убийственно болтлив. Жаждет победы, тогда сделает предложение своей девушке из другого города.
Пресс-служба Первого канала.
Эхо. Девушка и летучая мышь. Потомок семьи вампиров. Умеет перемещаться в полной темноте. Всегда в черном — это ее счастливый цвет.
Пресс-служба Первого канала.
Миранда. Фея-бабочка. Родилась в пыльце от цветов, но имеет сильный характер. Хочет стать крестной и изменить представление о феях.
Пресс-служба Первого канала.
Бутон. Капля живительной воды. Влюбляется во все и вся. В данный момент влюблен в бутоньерку.
Пресс-служба Первого канала.
Фантом. Сгусток энергии. Может принимать любые образы. Живет везде и нигде,
путешествует по планетам.
Пресс-служба Первого канала.
Няш. Медведь-шалун. Дерзкий. Знает тысячу способов, как подкатить к девушкам. Врёт на автомате.
Пресс-служба Первого канала.
Роза Марковна Кляк. Живёт в своём бездонном ридикюле. Обожает скачки и занимается серфингом. Держит крысу.
Пресс-служба Первого канала.
Катюша. Из тридевятого царства. Русская девица и озорница. Не хочет замуж по расчёту, отказывается выходить за сына царя болотного государства.
Пресс-служба Первого канала.
Сирена. Бессмертная русалка. Живёт в утонувшем корабле. Обворожительна и коварна. Весь подводный мир — её группа поддержки.
Пресс-служба Первого канала.
В конце выпуска жюри предстоит рассекретить одного из участников — того, чьё выступление в этот раз понравилось им меньше других. В первую очередь судейская коллегия в составе профессиональных музыкантов и актёров — Дмитрия Маликова, Александры Ребенок, Дмитрия Билана, Дарьи Мороз и виртуального маскота по имени Телек — должны угадать — звезда за аватаром или нет.
Шоу «Фантастика».
Пресс-служба Первого канала.
Если они ошибаются, участник остаётся в проекте, если угадывают звезду — им предстоит назвать её имя.