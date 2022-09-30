В субботу, 1 октября, в эфир телеканала НТВ выйдет выпуск шоу «Секрет на миллион», посвящённый памяти Бориса Моисеева. Эпатажный и яркий артист скончался на 69-м году жизни и оставил много тайн, которые серьёзно волнуют его родственников и друзей.

Причиной смерти Бориса Моисеева стал третий инсульт. Последние несколько лет артист жил затворником и практически не появлялся на телевидении. Вести активную жизнь певцу мешало состояние здоровья, которое ухудшилось после двух перенесённых инсультов. Однако Борис Моисеев всё же собрался с силами и пришёл в студию «Секрета на миллион», чтобы поделиться с ведущей Лерой Кудрявцевой своими очень личными переживаниями и тайнами.

Борис Моисеев. Пресс-служба телеканала НТВ.

Тайной окутано и рождение певца, и его непростые отношения с братьями Марксом и Анатолием. В больницу, где Моисеев восстанавливался после инсульта, наведалась даже Алла Пугачёва, а братья почему-то не пришли. Борис Моисеев откровенно рассказал Лере Кудрявцевой, почему так случилось, и объяснил, кого из братьев всю жизнь считал родным человеком, а кого — фактически чужим.

Остаётся открытым и вопрос наследства певца: детей у Моисеева нет, а из кровной родни — только Анатолий и Маркс. В программе «Секрет на миллион» Борис Моисеев поделился своими соображениями насчёт наследства и откровенно рассказал, на какие роскошные квартиры и дорогие машины заработал своим творчеством.

Борис Моисеев. Пресс-служба телеканала НТВ.

Поведал певец и о самом главном: о том, что всю жизнь причиняло ему боль. В студии «Секрета на миллион» Борис Моисеев не побоялся быть предельно откровенным. Он открыто говорил о самых непростых вещах, потому что и на сцене, и в жизни всегда придерживался простого правила: в любой ситуации быть собой.