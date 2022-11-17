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Сергей Малозёмов проведёт ревизию неизлечимых болезней в новой серии «Научных расследований»

18 ноября в эфир НТВ выйдет новый выпуск документального цикла «Научные расследования Сергея Малозёмова». Автор и ведущий проекта, известный тележурналист с медицинским образованием, попытается разобраться, какие неизлечимые болезни уже перестали быть таковыми, и что ждёт медицину в будущем.

Современная медицина.
Современная медицина.
freepik.com/rawpixel.com

В серии «Неизлечимого всё меньше» создатели проекта приведут впечатляющий перечень неизлечимых болезней, которые за последнее время вышли из этого разряда. Например, гемофилию, от которой страдал царевич Алексей, теперь лечат при помощи генной терапии. Многие виды рака гораздо лучше поддаются излечению благодаря современным технологиям. Даже ВИЧ уже несколько раз был успешно излечен. И это не единственные примеры. Истории реальных больных показывают, что прогресс в медицине реален и удивителен. Остаётся главный вопрос — что мешает массовому внедрению чудес?

Сергей Малозёмов.
Сергей Малозёмов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

«Ещё в недавнем прошлом смертельными болезнями были и холера, и оспа, и чума. Но от них удалось избавиться практически полностью благодаря антибиотикам, вакцинам и системе общественной гигиены — появлению канализации и водопровода. Также многие виды рака, которые ещё недавно были приговором, сегодня уже таковыми не являются, особенно если их удалось диагностировать на ранней стадии. В этой сфере действительно совершается настоящая революция. Ещё одно направление, которое вселяет очень большой оптимизм, это клеточная терапия — например, CAR-T, когда у пациента с онкологическим заболеванием берутся иммунные клетки и модифицируются в пробирке таким образом, чтобы они могли бороться с опухолью. В нашем фильме мы подробно разберём уже четыре (первых за всю историю) факта полного излечения от ВИЧ, а также, традиционно, попытаемся заглянуть в будущее», — рассказывает Сергей Малозёмов.

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