Из-за санкций изменился ассортимент не только продуктовых супермаркетов, но и зоомагазинов. Но от новых цветных пакетов с непривычными названиями глаза разбегаются. Конечно, упаковка обещает все прелести собачьей или кошачьей жизни. А что внутри? Как без лабораторных анализов понять, полезен ли корм вашему хвостатому питомцу?

1. Для начала надо заставить себя прочитать весь длинный список ингредиентов и попробовать его расшифровать. Что самое главное в рационе хищников, которыми на самом деле является любая кошка и собака? Конечно же, мясо! Этот продукт должен быть основным и стоять на первом месте в составе. Но! Так как корм сухой, то и мясо в нём высушенное. При усушке сочный кусок теряет до 80% веса. Учитывая эту особенность, недобросовестный производитель пишет слово «мясо» в начале списка, а на самом деле после всех стадий обработки оно перемещается где-то на третью или четвёртую позицию. В качественном корме первым должен быть указан мясной порошок.

2. В составе хорошего корма мало написать «мясо» — надо обязательно пояснить, чьё оно. Особенно забывчивыми производители становятся, когда гранулы сделаны из птицы. Есть большая разница в калорийности курицы и индейки, цыплёнка и взрослой особи. Ищите корм без туманностей в составе.

Сухой корм. freepik.com/Freepik

3. Общее слово «субпродукты» тоже недопустимо в качественном корме. Одно дело, если в него входит питательный ливер, и совсем другое — если под субпродуктами подразумеваются куриные лапы, кости, головы и перья. Честный производитель обязательно пояснит, что имеется в виду.

4. Дешёвая соевая мука никогда не заменит дорогое мясо. Растительные белки плохо усваиваются организмом хищников, поэтому соя только приглушит, а не утолит чувство голода питомца.

5. Кроме мяса, основного блюда, в состав любого сухого корма входит и гарнир. В этом качестве могут выступать любые злаковые, но самым полезным для хвостатых признается ячмень. Он хорошо усваивается и не вызывает аллергии. А вот кукуруза и пшеница питомцам подходят хуже опять же из-за плохой усвояемости.

Сухой корм. freepik.com/Freepik

6. Что касается риса, то его присутствие в сухом корме тоже требует пояснений.Коричневый рис хорошо подходит для животного, а вот в белом — гораздо меньше полезных веществ. Совсем недопустимо использовать пивной рис. Это отходы производства, в которых ничего питательного не осталось. На качественном корме должно быть указано, какой именно рис используется в составе.

7. Кошки, вопреки распространенному мифу, крайне редко едят рыбу в дикой природе. Исходя из этого, «рыбный» корм надо выбирать крайне осторожно. Лучше всего подходят гранулы на основе лосося или форели, но это дорого. Мелкие недорогие рыбёшки, такие как мойва или салака, содержат слишком много йода, от которого у кошки может развиться мочекаменная болезнь.

8. В сухом корме не обойтись без консервантов и антиоксидантов — натуральных и синтетических, но самой опасной добавкой считается этоксиквин. Этот антиоксидант запрещено использовать для человека, а вот для собак и кошек никаких ограничений нет. Этоксиквин — дешёвое и эффективное вещество, поэтому его дозировка может в 300 раз превышать допустимую норму. Проблема в том, что этот ингредиент производитель даже не обязан указывать на упаковке. В лучшем случае в составе будут стоять две буквы — EQ.

Сухой корм. freepik.com/Freepik

9. Сухой корм бывает красным, зелёным, жёлтым… Разумеется, для создания яркого оттенка используются недорогие искусственные красители. Вопрос: кто-то действительно думает, что собаке не всё равно, какого цвета её еда?

10. Насколько хорошо усваивается сухой корм любимым питомцем, можно понять по его калу. Если отходов жизнедеятельности слишком много, то пища переваривается плохо, и наоборот.