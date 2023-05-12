Стало известен, состав жюри третьего сезона шоу "Ты супер! 60+"

В воскресенье, 14 мая, на телеканале НТВ состоится премьера третьего сезона международного музыкального проекта "Ты супер! 60+", в котором принимают участие талантливые люди старше 60 лет, которые получат возможность исполнить заветную мечту - выступать на большой сцене.

В новом сезоне за звание победителя проекта будет бороться 41 участник, среди которых жители России, Республики Беларусь, Канады и Израиля. Самому младшему конкурсанту - 60, а старшим участникам музыкального соревнования по 83 года.

По правилам шоу заявку на участие в конкурсе могли подать одинокие люди в возрасте от 60 лет из России и других стран, которые по тем или иным причинам остались без поддержки родных и близких: проживают в домах престарелых, домах ветеранов, в специализированных интернатах, находящиеся под присмотром органов социальной защиты, а также просто одинокие пенсионеры, не имеющие семьи или имеющие детей и внуков, которые живут далеко или вовсе не общаются с ними.

"Перед каждым сезоном нашего невероятного проекта я испытываю серьёзное волнение. Но это волнение приятное. Мне не терпится познакомиться с новыми участниками, наладить с ними тёплые отношения. Быть частью проекта "Ты супер! 60+" для меня означает одно - быть частью чего-то грандиозного и очень важного. Потому что это, наверное, единственный телепроект, который сочетает в себе две, как раньше казалось, совершенно противоречащие друг другу функции - коммерческую (в смысле охвата аудитории и высоких результатов телесмотрения) и социальную. При этом последняя для всех нас давно стала основной - поддерживать и давать раскрыться людям, которые попали в разные сложные жизненные ситуации", - говорит ведущий Вадим Такменёв. Помогать ему традиционно будет Анастасия Пак.

Телешоу "Ты супер!" Пресс-служба телеканала НТВ.

В третьем сезоне будет пять отборочных туров и финал. Состав жюри останется прежним - кресла звёздных судей займут оперный певец Ильдар Абдразаков, народная артистка России Валерия, поэт и певица Ирина Дубцова и музыкант Стас Пьеха.

Напомним, за два сезона в шоу приняли участие 88 человек. Победительницей первого сезона "Ты супер! 60+" стала Нина Дилон из Москвы, во втором сезоне победу одержал Михаил Рыжов из села Вяземка Пензенской области.

Мнения

Стас Пьеха:

"Ты супер! 60+" - это очень тонкий проект, где надо аккуратно подбирать слова, которые ты говоришь, ведь перед нами люди взрослые, со сложной жизненной историей, и надо быть вдвойне бережным. Я немного переживаю, но знаю, что после этого проекта стану чуть-чуть лучше. От нового сезона жду атмосферы, которая сделает нас умнее, светлее, взрослее, мудрее, может, даже сделает более зрелым, потому что от этих людей, от их историй, подачи ты всё равно чему-то учишься".

Валерия: