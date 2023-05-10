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Закрытый на ТНТ проект Павла Воли перебрался на СТС: фото нового ведущего

Миграция игровых проектов с ТНТ на СТС продолжается! Сегодня, 10 мая, на Первом развлекательном состоится премьера викторины "Обратный отсчёт", в которой звёздным парам предстоит сохранить 3 млн рублей за ограниченное время. Вам это ничего не напоминает? Правильно - проект "Двое на одного", который вёл Павел Воля!

Телевикторина "Обратный отсчёт".
Телевикторина "Обратный отсчёт".
Пресс-служба телеканала СТС.

По условиям новой телеигры два участника просто так получают 3 млн рублей, которые им предстоит сохранить. В каждом из пяти раундов их ждут интеллектуальные задачи и ограниченное время на их решение. Когда время заканчивается, счётчик начинает списывать деньги. В случае неверного ответа игроки также теряют крупную сумму. В финале звёзды играют друг против друга, а победитель забирает все деньги, которые удалось сохранить.

Телевикторина &quot;Обратный отсчёт&quot;.
Телевикторина "Обратный отсчёт".
Пресс-служба телеканала СТС.
Телевикторина &quot;Обратный отсчёт&quot;.
Телевикторина "Обратный отсчёт".
Пресс-служба телеканала СТС.
Телевикторина &quot;Обратный отсчёт&quot;.
Телевикторина "Обратный отсчёт".
Пресс-служба телеканала СТС.
Телевикторина &quot;Обратный отсчёт&quot;.
Телевикторина "Обратный отсчёт".
Пресс-служба телеканала СТС.

В интеллектуальной телеигре свои знания и стрессоустойчивость проверят: Валерия и Глюк'оZа, Эльдар Джарахов и Дмитрий Масленников, Антон Шастун и Дмитрий Позов, Карина Кросс и Юлианна Караулова, Владимир Маркони и Александр Белькович, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, Айдар Гараев и Митя Фомин, Георгий Дронов и Никита Тарасов, Янина Студилина и Камиль Ларин.

Участники нового шоу признавались, что ведущий "Обратного отсчёта" вернул их в детство. "Я всегда был большим фанатом Пушного, и наша с ним встреча для меня как машина времени: я будто перенёсся в школьные годы, когда с удовольствием смотрел "Галилео", - вспоминал Дмитрий Масленников. - А вообще на съёмках было лампово и очень смешно. Все мы кайфанули".

Телешоу &quot;Битва каверов&quot;.
Телешоу "Битва каверов".
Пресс-служба телеканала СТС.

"Обратный отсчёт" пополнит список проектов СТС, которые появились там весной и ознаменовали собой новую стратегию канала - показ в вечерний прайм-тайм развлекательных шоу вместо голливудских блокбастеров. "Суперниндзя", квест "Большой побег", квиз-шоу "На выход!" (переделка "Слабого звена") и, главное, "Импровизаторы" и "Битва каверов" были призваны заменить ушедшего из России Гарри Поттера, многолетнего лидера рейтингов СТС.

К двум последним проектам были привлечено особое внимание, поскольку за ними стояли люди, которые ранее сотрудничали с ТНТ - главным конкурентом СТС. И четвёрка "Импровизаторов", и выходцы из "Студии Союз", должны были убедить своих прежних боссов, прежде всего Тину Канделаки, что их рано списали со счетов, а поверившие в них продюсеры СТС сделали ставку не на хромую лошадь.

Телешоу &quot;Импровизаторы&quot;.
Телешоу "Импровизаторы".
Пресс-служба телеканала СТС.

Однако после первых ободряющих рейтингов, все новые проекты стали дружно проседать в рейтингах. Убрать их из эфира не рискнули (деньги на производство ведь потрачены), но сдвинули на более позднее время, а их место снова заняли голливудские фильмы и вечно живые "Уральские пельмени". Теперь "Импровизаторов" показывают в 24.00! А в столичной тусовке юмористов злобно шутят, что "СТС превратился в кладбище бывших юмористов ТНТ", вспоминая примеры Александра Незлобина и Сергея Светлакова...

Телевикторина &quot;Обратный отсчёт&quot;.
Телевикторина "Обратный отсчёт".
Пресс-служба телеканала СТС.

Ранее подобная ситуация случилась с танцевальной версией "Маски", которая вместо вечернего прайм-тайма была сдвинута на 23.00. Только самые стойкие полуночники могли дождаться разоблачения очередного участника. В этом свете трудно оценить перспективы "Обратного отсчёта". Возможно, его ждёт более счастливая судьба благодаря участию Александра Пушного, который давно сотрудничает с каналом и умеет увлечь зрителей.

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