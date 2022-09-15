В новом выпуске экстремального шоу команду «красных» ждут серьёзные испытания, а голосование за выбывание из шоу шокирует ведущих, ведь такой результат они видят впервые за всю историю проекта.

В команду «красных» придёт новый участник Влад Соколовский и сразу же покажет своё намерение биться за интересы команды и отправится на своё первое испытание за еду. Причём сам новичок хотел попасть в команду «синих», так как в ней главный скандалист проекта Стас Ярушин, с которым он давно знаком. Кроме этого, он сыграет важную роль в конфликте между заклятыми друзьями — Олегом Верещагиным и Сашей Стоуном. Их конфликт перерастёт в перепалку, а переход на личности чуть не доведет до драки. Ссора двух сильных игроков разделит лагерь на две части и покажет, что выяснение отношений по-мужски неизбежно…

«Звёзды в Африке 3». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Раскол в команде «красных» заставит «синих» действовать быстро и решительно. Стас Ярушин и Вячеслав Малафеев не скрывают планов переманить «красных» на свою сторону. Наиболее уязвимой участницей оказалась Карина Кросс. Девушке сложно бороться со своими страхами, поэтому чаще всего на проекте её можно увидеть в слезах. А спонтанные и эмоциональные решения и вовсе поставят её под угрозу ухода.