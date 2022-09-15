17 сентября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Мёд в сотах.
Как правильно есть и хранить мёд

Сводят старые счёты: в новом выпуске «Звёзд в Африке» давний конфликт Саши Стоуна и Олега Верещагина перерастёт в большой скандал

В новом выпуске экстремального шоу команду «красных» ждут серьёзные испытания, а голосование за выбывание из шоу шокирует ведущих, ведь такой результат они видят впервые за всю историю проекта.

.

"Звёзды в Африке 3".
"Звёзды в Африке 3".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В команду «красных» придёт новый участник Влад Соколовский и сразу же покажет своё намерение биться за интересы команды и отправится на своё первое испытание за еду. Причём сам новичок хотел попасть в команду «синих», так как в ней главный скандалист проекта Стас Ярушин, с которым он давно знаком. Кроме этого, он сыграет важную роль в конфликте между заклятыми друзьями — Олегом Верещагиным и Сашей Стоуном. Их конфликт перерастёт в перепалку, а переход на личности чуть не доведет до драки. Ссора двух сильных игроков разделит лагерь на две части и покажет, что выяснение отношений по-мужски неизбежно…

&quot;Звёзды в Африке 3&quot;.
«Звёзды в Африке 3».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Раскол в команде «красных» заставит «синих» действовать быстро и решительно. Стас Ярушин и Вячеслав Малафеев не скрывают планов переманить «красных» на свою сторону. Наиболее уязвимой участницей оказалась Карина Кросс. Девушке сложно бороться со своими страхами, поэтому чаще всего на проекте её можно увидеть в слезах. А спонтанные и эмоциональные решения и вовсе поставят её под угрозу ухода.

Смотрите также
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость