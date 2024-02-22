22 февраля
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Александр Рогов.
Новый ведущий "Модного приговора" отмечает 10-летие работы на СТС

Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова попытаются оказаться "Внутри убийцы"

"Внутри убийцы" - один из главных хитов жанра триллер последних лет, написанный израильским писателем Майком Омером. Почти сразу после выхода книга стала бестселлером, потеснив с ведущих позиций романы Джоан Роулинг и Стивена Кинга. Сегодня, 22 февраля, на "Кинопоиске" состоится премьера российской адаптации книги о том, как психолог-профайлер охотится за серийным убийцей. Маньяк всех своих жертв с помощью бальзамирования превращает в статуи, почти неотличимые от живых людей.

Сериал "Внутри убийцы".
Сериал "Внутри убийцы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Адаптация международного книжного хита состоит из пяти серий, а место действия триллера перенесли из американского мегаполиса в Санкт-Петербург и Москву. Поиск хитроумного убийцы или маньяка - работа для людей с незаурядным умом и стальными нервами. Для поимки преступников часто приглашают профайлеров - экспертов, способных буквально по нескольким приметам и уликам воссоздать психологический портрет злодея.

Сериал &quot;Внутри убийцы&quot;.
Сериал "Внутри убийцы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".
Сериал &quot;Внутри убийцы&quot;.
Сериал "Внутри убийцы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".
Сериал &quot;Внутри убийцы&quot;.
Сериал "Внутри убийцы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Таким спецом является профайлер Зоя Волгина - лучшая в своём деле: сцены преступлений буквально оживают у неё перед глазами. Именно Зою и специального сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха привлекают к новому расследованию: в Петербурге неизвестный душитель не просто убивает молодых женщин, а делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект. Маньяк бальзамирует тела и оставляет их в общественных местах города, превращая в статуи. Его "почерк" Зое знаком - много лет назад она уже сталкивалась с очень похожими преступлениями.

Перенос действия в Санкт-Петербург и приглушённые цвета, в которых снят сериал, добавляют ему атмосферности. Жертву ищут под свинцовым дождем в нетуристической части города, криминалисты работают среди серой гальки на пляже в Приморском районе, в кадре появляется мрачный Финский залив.

Сериал &quot;Внутри убийцы&quot;.
Сериал "Внутри убийцы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".
Сериал &quot;Внутри убийцы&quot;.
Сериал "Внутри убийцы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".
Сериал &quot;Внутри убийцы&quot;.
Сериал "Внутри убийцы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".
Сериал &quot;Внутри убийцы&quot;.
Сериал "Внутри убийцы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Над проектом работала команда сериала "Топи" во главе с режиссёром Владимиром Мирзоевым, а главных героев сыграли Анастасия Евграфова и звезда "Майора Грома" и "Топей" Тихон Жизневский. Также в сериале появятся Анастасия Красовская, Диана Енакаева, Сергей Гилёв, Сергей Шакуров, Ольга Науменко, Фёдор Лавров, Яна Сексте, Карэн Бадалов, Вера Кинчева и другие артисты.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость