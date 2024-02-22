Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова попытаются оказаться "Внутри убийцы"

"Внутри убийцы" - один из главных хитов жанра триллер последних лет, написанный израильским писателем Майком Омером. Почти сразу после выхода книга стала бестселлером, потеснив с ведущих позиций романы Джоан Роулинг и Стивена Кинга. Сегодня, 22 февраля, на "Кинопоиске" состоится премьера российской адаптации книги о том, как психолог-профайлер охотится за серийным убийцей. Маньяк всех своих жертв с помощью бальзамирования превращает в статуи, почти неотличимые от живых людей.

Адаптация международного книжного хита состоит из пяти серий, а место действия триллера перенесли из американского мегаполиса в Санкт-Петербург и Москву. Поиск хитроумного убийцы или маньяка - работа для людей с незаурядным умом и стальными нервами. Для поимки преступников часто приглашают профайлеров - экспертов, способных буквально по нескольким приметам и уликам воссоздать психологический портрет злодея.

Сериал "Внутри убийцы". Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". Сериал "Внутри убийцы". Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". Сериал "Внутри убийцы". Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Таким спецом является профайлер Зоя Волгина - лучшая в своём деле: сцены преступлений буквально оживают у неё перед глазами. Именно Зою и специального сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха привлекают к новому расследованию: в Петербурге неизвестный душитель не просто убивает молодых женщин, а делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект. Маньяк бальзамирует тела и оставляет их в общественных местах города, превращая в статуи. Его "почерк" Зое знаком - много лет назад она уже сталкивалась с очень похожими преступлениями.



Перенос действия в Санкт-Петербург и приглушённые цвета, в которых снят сериал, добавляют ему атмосферности. Жертву ищут под свинцовым дождем в нетуристической части города, криминалисты работают среди серой гальки на пляже в Приморском районе, в кадре появляется мрачный Финский залив.

Сериал "Внутри убийцы". Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". Сериал "Внутри убийцы". Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". Сериал "Внутри убийцы". Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". Сериал "Внутри убийцы". Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Над проектом работала команда сериала "Топи" во главе с режиссёром Владимиром Мирзоевым, а главных героев сыграли Анастасия Евграфова и звезда "Майора Грома" и "Топей" Тихон Жизневский. Также в сериале появятся Анастасия Красовская, Диана Енакаева, Сергей Гилёв, Сергей Шакуров, Ольга Науменко, Фёдор Лавров, Яна Сексте, Карэн Бадалов, Вера Кинчева и другие артисты.