С 14 октября по пятницам на ТВ-3 стартует новый корейский сериал «Легенда синего моря» в фирменном дубляже канала. Это вдохновлённая корейским фольклором волшебная история отношений русалки Шим Чон и мошенника-красавца Хо Джун Дже, владеющего навыками гипноза. Чтобы обладать такой же бархатной кожей, роскошными волосами, прелестной улыбкой и сияющими глазами как у Шим Чон не нужно совершать обряды превращения в русалку — достаточно лишь узнать, какими именно секретами красоты пользуются кореянки.

1. Патчи под глаза

Именно Южной Корее женщины всего мира обязаны появлением патчей под глаза. Лучшими из них считаются Petitfree Gold & Snail Hydrogel Eye Patch. Эти патчи — самый популярный корейский косметический продукт. Производители заявляют, что в их составе есть вытяжки из панциря улитки и 24-каратное золото, которые разработаны специально для ухода за чувствительной и нежной кожей.

Корейская красавица. silhouettedonna. it

Результат от использования этого продукта виден сразу: кожа под глазами становится мягкой и подтянутой. А если вы хотите закрепить эффект и каждый день наслаждаться своей невероятной красотой — накладывайте патчи регулярно.

2. Улиточный крем

Косметические продукты с экстрактом улитки — гениальное изобретение корейских специалистов. Его добавляют не только в патчи под глаза, но и в другие уходовые средства. Один из них — это крем для лица, включающий в себя помимо слизи улитки и другие натуральные ингредиенты, а также гиалуроновую кислоту. На рынке корейской косметики особенно выделяется крем для кожи вокруг глаз The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Eye Cream.

Коллаген и аденозин, входящие в его состав, активно борются с даже самыми мелкими морщинами и возвращают коже упругость и эластичность. Крем моментально впитывается и не вызывает аллергии, за что миллионы кореянок его так любят.

3. Крем с экстрактом чаги

Слизь улитки — не единственное ноу-хау корейской косметики. Среди красавиц там также огромной популярностью пользуются средства с экстрактом чаги. Это один из видов грибов, который оказался очень полезным в уходе за кожей лица. Крема с его добавлением прекрасно помогают бороться с эффектом старения кожи. Экстракт чаги также спасает кореянок от покраснений, раздражения и предотвращает пагубное влияние окружающей среды на нежную женскую кожу.

Одним из самых популярных в Южной Корее остаётся крем The Saem Chaga Anti-wrinkle. В его составе кроме ферментированного экстракта грибов есть ещё и самые современные достижения корейской косметологии. Работая вместе, они помогают девушкам становиться с каждым днём всё прекраснее, но при им выглядеть естественно и натурально.

4. Коллагеновый крем

Это изобретение южнокорейской косметологии — лучшее спасение для заботы о коже лица для женщин, страдающих от сухости, пигментных пятен и мимических морщин. Самым популярным из всех можно назвать The Skin House Wrinkle Collagen Cream, многие кореянки выбирают его в качестве базового ухода.

В этом средстве коллаген прошёл процесс гидролиза, поэтому кожа не будет давать на него аллергических реакций и позволит веществу сразу проникнуть глубоко в клетки для взаимодействия. Безвредный и действенный состав делает этот крем настоящим врагом морщин и сухости, а также помогает придать коже упругость и подтянутость.

5. Крем с экстрактом красного женьшеня

Продолжая тему кремов, нельзя пройти мимо составов с экстрактом красного женьшеня. Такие средства всегда содержат большое количество натуральных компонентов, направленных на усиление кровообращения в верхних слоях кожи, восстановления ороговевших частей и предотвращения преждевременного старения.

Корейская красавица. collegefashion.net

Крем Bergamo — один из лучших корейских кремов с женьшенем, потому что внутри баночки наряду с ним таятся также и вытяжка из оленьих рогов, экстракт имбирного корня, граната. А такие полезные вещества как азот, витамины и микроэлементы помогут коже стать плотной и подтянутой. Крем не вызывает эффекта маски или стянутости. Он быстро впитывается и не оставляет жирного блеска, за что его так любят жительницы Южной Кореи.

6. Гидрофильное масло

Ещё один бьюти-тренд родом из Южной Кореи — это гидрофильное масло. Сегодня его часто используют как замену мицеллярной воде для очищения кожи. Такое средство кореянки рекомендуют использовать в качестве первого этапа ухода за кожей лица. В отличии от обычных средств для умывания, гидрофильное масло не просто очищает кожу «до скрипа», а ещё и глубоко воздействует на поры, сужая и освобождая их от жировых скоплений.

Корейская косметика. goodhouse.com.ua

Pure cleansing oil — натуральное масло, которое отлично взаимодействует с водой. Привычные нам косметические масла нельзя смыть водой: они всегда остаются в порах и образуют жирную блестящую плёнку на коже. С гидрофильным же маслом история совсем другая. Этот продукт на 100% взаимодействует с водой. Всё это из-за эмульгаторов в составе. Именно они отвечают за то, что молекулы воды соединяются с маслом и легко смываются, не оставляя и следа, а вместе с тем очищая лицо от косметики, жира и загрязнений.

7. Пилинг-скатка

Это ещё одно изобретение, приехавшее к нам на полки из Южной Кореи. Это средство нужно для бережной эксфолиации. Что это значит? В составе пилинг-скатки содержатся мелкие частички, которые помогают отшелушивать ороговевшие чешуйки кожи, но при этом не травмируя кожу, как это делает скраб. Деликатное очищение пилинг-скаткой — отличный вариант дл ядевушек, страдающих тонкой, сухой или чувствительной кожей, которая боится любого механического воздействия.

Для производства этого корейского продукта часто используются натуральные ингредиенты, такие как молочная или салициловая кислоты, экстракты фруктов и цветов. В составе пилинг-скатки G9SKIN Grapefruit Vita Peeling Gel входят ВНА и АНА- кислоты, которые способны растворять частички мертвой кожи и обогащать новую влагой и витаминами. А экстракт грейпфрута и растительных выдержек помогают клеткам восстановиться и нормализовать работу сальных желез.

8. Тканевые маски для лица

Последними, но не по значимости, в нашем списке корейских бьюти-изобретений стали тканевые маски. Да, их тоже придумали в Южной Корее, как и патчи. Тканевые маски захватили мир, а найти их можно почти в любом магазине, даже не специализированном.

Такое уходовое средство — это вырезанный по форме лица лист ткани или салфетки, пропитанные натуральной сывороткой. Этот продукт позволяет полезным веществам максимально близко работать с кожей, сокращая при этом количества воздуха в процессе взаимодействия. Частицы сыворотки не выветриваются, а проникают глубоко в клетки, работая в разы эффективнее.

Тканевые маски есть разных видов: для увлажнения, сияния, питания, от покраснений, раздражений, морщин и пигментных пятен — выбирай, сколько хочешь!

Южнокорейские бренды косметики ворвались на мировой рынок уже давно, но популярность их продуктов не перестаёт расти. Девушки из разных стран считают корейский бьюти-уход лучшим в мире, а внешность местных жительниц эталонной. Чтобы убедиться в том, что корейская красота это не миф, а настоящий феномен — включайте ТВ-3 по пятницам с 14 октября и наслаждайтесь дорамой «Легенда синего моря».

Материал подготовлен при поддержке пресс-служба канала ТВ-3.