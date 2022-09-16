На радость всем сериаломанам популярный стриминговый сервис Start объявил, что наконец-то закончились съёмки второго сезона комедии «Вампиры средней полосы». Зрителей ждут жаркое лето в Смоленске, ещё больше погружения в детали вампирского прошлого и настоящего и знакомство с новыми героями.

Например, с девочкой Милой, ставшей свидетельницей странных убийств, и нового следователя, который много лет назад уже приезжал в город и теперь с удивлением обнаруживает в местном отделении полиции знакомое лицо. Семье деда Славы предстоит немало испытаний: им нужно сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и… ужиться с новым Хранителем.

«Вампиры средней полосы». Пресс-служба онлайн-кинотетара Start.

Однако прежнего актёрского состава зрители уже не увидят. Украинскую актрису Екатерину Кузнецову, исполнявшую роль следователя Аннушки, заменила Анастасия Стежко. Славу её принесли роли в сериалах «Берёзка», «Дылды 3» и «Полицейский с Рублёвки» и она достаточно похожа на свою предшественницу, поэтому зрители не заметят резкого контраста между ними.

Уход Кузнецовой представители платформы и коллеги по площадке никак не прокомментировали. Однако любители кино предполагали, что такая замена вполне вероятна. После 24 февраля она осудила действия России, собрала вещи и уехала на родину. Несмотря на то, что Екатерина жила и работала в нашей стране с 2010 года, она заявила: «Больше не вернусь». В Москве у неё осталась недвижимость, о приобретении которой она с гордостью рассказывала в интервью.

«Вампиры средней полосы». Пресс-служба онлайн-кинотетара Start.

Дочь известного футболиста киевского «Динамо» и сборной СССР Евгения Кузнецова, даже успешно работая в России, постоянно подчёркивала свою идентичность. Например, она отказалась от оформления российского гражданства, что значительно упростило бы трудоустройство, а с актёром Евгением Прониным развелась из-за того, что он не поддерживал её политические взгляды. Поэтому брак звезды сериала «Кухня» продлился лишь 9 месяцев.

Это уже не первый раз, когда в продолжениях известных сериалов украинских актёров заменяют на российских. Например, в популярном детективном сериале «Я знаю твои секреты» (канал ТВЦ) на замену исполнителя главного героя и экранного супруга Агаты Муцениеце — Михаила Пшеничного, взяли актёра Антона Хабарова.