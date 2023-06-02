2 июня
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В финале только девушки: в шоу "Голос" сегодня определится победительница

Сегодня, 2 июня, в финале Первого канала состоится финал 11-го сезона шоу "Голос". Так случилось, что в решающий этап пробились одни девушки и именно из них зрителям предстоит выбрать победительницу при помощи свободного голосования в прямом эфире.

Шоу "Голос 11".
Шоу "Голос 11".
Пресс-служба Первого канала.

Позади месяцы строгого отбора, ярких музыкальных дуэлей и побед. На кону последний конкурсный шаг и главный приз - титул лучшего голоса страны.

Финалистки сезона

Ирина Сыщикова, Батайск (команда Беляева)

Ирина Сыщикова.
Ирина Сыщикова.
Пресс-служба Первого канала.
Ирина Сыщикова.
Ирина Сыщикова.
Пресс-служба Первого канала.
Ирина Сыщикова.
Ирина Сыщикова.
Пресс-служба Первого канала.

Эльмира Диваева, Стерлитамак (команда Преснякова)

Эльмира Диваева.
Эльмира Диваева.
Пресс-служба Первого канала.
Эльмира Диваева.
Эльмира Диваева.
Пресс-служба Первого канала.
Эльмира Диваева.
Эльмира Диваева.
Пресс-служба Первого канала.

Виктория Соломахина, Воронеж (команда Гагариной)

Виктория Соломахина.
Виктория Соломахина.
Пресс-служба Первого канала.
Виктория Соломахина.
Виктория Соломахина.
Пресс-служба Первого канала.
Виктория Соломахина.
Виктория Соломахина.
Пресс-служба Первого канала.

Людмила Серебрякова, Москва (команда Басты)

Людмила Серебрякова.
Людмила Серебрякова.
Пресс-служба Первого канала.
Людмила Серебрякова.
Людмила Серебрякова.
Пресс-служба Первого канала.
Людмила Серебрякова.
Людмила Серебрякова.
Пресс-служба Первого канала.


Это сезон был во многом необычным. Во-первых наполовину обновился состав звёздных наставников. Старожилы проекта Полина Гагарина и Баста сохранили свои места, но у них появились достойные конкуренты - лидер группы Therr Maitz Антон Беляев и Владимир Пресняков, который заменил в проекте своего закадычного друга Леонида Агутина.

Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу "Голос". 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.

Интриги шоу добавило и новое правило - помимо знаменитой красной кнопки на кресле есть ещё панель с тремя кнопками-блокировки. Нажав одну из них, наставник может лишить конкурента возможности участвовать в борьбе за вокалиста.

Даже завзятым критикам Константина Эрнста пришлось признать, что изменения пошли проекту на пользу. Атмосфера, которая происходит на шоу, ни с чем несравнима. Её не придумаешь, не создашь с помощью шикарной сценографии и спецэффектов. Её можно только создать, когда поёшь сердцем, от всей души. И Пресняков, и Беляев, и Гагарина, и Баста ещё не устали от своих ролей. Они постоянно в игре, вскакивают со своих мест, качают зрителей и не стесняются выражать эмоции. Эта искренность проникает прямо через экран. И зрители это чувствуют!

Шоу &quot;Голос&quot;. 11-й сезон.
Шоу "Голос". 11-й сезон.
Пресс-служба Первого канала.

Яна Чурикова полностью заменила уставшего Нагиева, который последние сезоны отбывал номер в кадре. Да, пропала набившая оскомину ирония, но появилась полученное ещё на "Фабрике звёзд" сопереживание.

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