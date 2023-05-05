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В шоу "Голос" начинаются нокауты: фото самого драматичного этапа

Одиннадцатый сезон вокального шоу "Голос" движется к финалу. После этапа "Поединков" команды наставников сократились до 6 человек в каждой. Сегодня, 5 мая, в эфире стартуют "Нокауты" по итогам которых в командах останется лишь по 3 вокалиста, допущенных к участию в четвертьфинале. На этом этапе наставники получат возможность спасти, но только по одному исполнителю из любой чужой команды.

Шоу "Голос 11. Нокауты".
Шоу "Голос 11. Нокауты".
Пресс-служба Первого канала.

По признанию многих, боссы Первого канала снова вытянули джокер, когда решили обновить состав наставников. Между ними сложилась настоящая химия и это очень заметно. Ярко проявляют себя новички - Антон Беляев и Владимир Пресняков. Работа последнего вызывает искреннее восхищение у коллег. "Это твой первый опыт в наставничестве, но как будто ты уже мастодонт. Я просто поздравляю тебя с успехом!" - обратилась Полина Гагарина с коллеге.

Владимир обещал всех удивить и у него это получается! Видно, что он вошёл во вкус и не намерен возвращать красное кресло своего другу Леониду Агутину. В одном из интервью, он признавался, что не собираесь забывать тех, кто участвовал в "Голосе", хочет как-то им помогать и планирую делать совместные номера на своих концертах. "То, что мы сделаем в дуэтах, уже запомнится надолго. Говорю это абсолютно точно и с большой уверенностью", - интриговал исполнитель "Зурбагана".

Шоу &quot;Голос 11. Нокауты&quot;.
Шоу "Голос 11. Нокауты".
Пресс-служба Первого канала.

Другой дебютант Антон Беляев тоже сумел отличиться. На предыдущем этапе он всем показал, что неподвержен влиянию чужого мнения - он явыгнал из проекта Айнур Нурпеисову, которую фанаты проекта считали лучшей среди вокалистов.

Команда Басты

Анастасия Демидова (Москва), Ирина Сыщикова (Батайск, Ростовская область), Павел Зибров (Ростов-на-Дону), Алина Бахшалиева (Саратов), Полина Кузьмина (Москва), Мария Лапшина (Москва).

Команда Гагариной

Шоу &quot;Голос 11. Нокауты&quot;.
Шоу "Голос 11. Нокауты".
Пресс-служба Первого канала.

Илона Красникова (Калининград), Виктория Соломахина (Воронеж), Владислав Зотов (Бишкек), Анастасия Баранникова (Москва), Надежда Проскурина (Кемерово), Яна Арндт (Челябинск).

Команда Беляева

Астемир Болов (Нальчик, Кабардино-Балкарская республика), Анастасия Капрельян (Ростов-на-Дону), Юлия и Даниил Брант (Саратов), Виктория Княжевская (Иваново), Гульнара Байгузина (Уфа), Николай Щерба (Верхняя Пышма).

Команда Преснякова

Шоу &quot;Голос 11. Нокауты&quot;.
Шоу "Голос 11. Нокауты".
Пресс-служба Первого канала.

Маша Мэй (Москва), Эльмира Диваева (Стерлитамак), Маргарита Багдасарян (Сочи), Ахмед Ахмедов (Бухара), Людмила Серебрякова (Москва), Арут Григорян (Москва).

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