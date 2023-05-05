В шоу "Голос" начинаются нокауты: фото самого драматичного этапа

Одиннадцатый сезон вокального шоу "Голос" движется к финалу. После этапа "Поединков" команды наставников сократились до 6 человек в каждой. Сегодня, 5 мая, в эфире стартуют "Нокауты" по итогам которых в командах останется лишь по 3 вокалиста, допущенных к участию в четвертьфинале. На этом этапе наставники получат возможность спасти, но только по одному исполнителю из любой чужой команды.

По признанию многих, боссы Первого канала снова вытянули джокер, когда решили обновить состав наставников. Между ними сложилась настоящая химия и это очень заметно. Ярко проявляют себя новички - Антон Беляев и Владимир Пресняков. Работа последнего вызывает искреннее восхищение у коллег. "Это твой первый опыт в наставничестве, но как будто ты уже мастодонт. Я просто поздравляю тебя с успехом!" - обратилась Полина Гагарина с коллеге.

Владимир обещал всех удивить и у него это получается! Видно, что он вошёл во вкус и не намерен возвращать красное кресло своего другу Леониду Агутину. В одном из интервью, он признавался, что не собираесь забывать тех, кто участвовал в "Голосе", хочет как-то им помогать и планирую делать совместные номера на своих концертах. "То, что мы сделаем в дуэтах, уже запомнится надолго. Говорю это абсолютно точно и с большой уверенностью", - интриговал исполнитель "Зурбагана".

Шоу "Голос 11. Нокауты". Пресс-служба Первого канала.

Другой дебютант Антон Беляев тоже сумел отличиться. На предыдущем этапе он всем показал, что неподвержен влиянию чужого мнения - он явыгнал из проекта Айнур Нурпеисову, которую фанаты проекта считали лучшей среди вокалистов.

Команда Басты

Анастасия Демидова (Москва), Ирина Сыщикова (Батайск, Ростовская область), Павел Зибров (Ростов-на-Дону), Алина Бахшалиева (Саратов), Полина Кузьмина (Москва), Мария Лапшина (Москва).

Команда Гагариной

Шоу "Голос 11. Нокауты". Пресс-служба Первого канала.

Илона Красникова (Калининград), Виктория Соломахина (Воронеж), Владислав Зотов (Бишкек), Анастасия Баранникова (Москва), Надежда Проскурина (Кемерово), Яна Арндт (Челябинск).

Команда Беляева

Астемир Болов (Нальчик, Кабардино-Балкарская республика), Анастасия Капрельян (Ростов-на-Дону), Юлия и Даниил Брант (Саратов), Виктория Княжевская (Иваново), Гульнара Байгузина (Уфа), Николай Щерба (Верхняя Пышма).

Команда Преснякова

Шоу "Голос 11. Нокауты". Пресс-служба Первого канала.

Маша Мэй (Москва), Эльмира Диваева (Стерлитамак), Маргарита Багдасарян (Сочи), Ахмед Ахмедов (Бухара), Людмила Серебрякова (Москва), Арут Григорян (Москва).