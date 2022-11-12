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В шоу «Суперстар!» начинаются выступления навылет. Кто главный претендент?

В воскресенье, 13 ноября, в эфир НТВ выйдет второй выпуск нового сезона музыкального шоу «Суперстар!», в котором принимают участие 10 артистов, пик популярности которых пришёлся на 1980−1990-е и нулевые. Начиная с этого выпуска нервное напряжение среди конкурсантов будет нарастать, ведь в финале программы проект покинет один участник — тот, кто наберёт наименьшее количество баллов.

Шоу "Суперстар!". Второй выпуск.
Шоу "Суперстар!". Второй выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Катя Лель и Роксана Бабаян, Алёна Иванцова и Ольга Зарубина, Рома Жуков и Вячеслав Малежик, а также Сергей Чумаков, Александр Айвазов и Жан Милимеров выйдут на сцену и исполнят любимые хиты.

Шоу &quot;Суперстар!&quot;. Второй выпуск.
Шоу «Суперстар!». Второй выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Суперстар!&quot;. Второй выпуск.
Шоу «Суперстар!». Второй выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Суперстар!&quot;. Второй выпуск.
Шоу «Суперстар!». Второй выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Суперстар!&quot;. Второй выпуск.
Шоу «Суперстар!». Второй выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Суперстар!&quot;. Второй выпуск.
Шоу «Суперстар!». Второй выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Напомним, что первый выпуск программы был посвящен теме «Свой хит», где герои шоу исполнили свои самые нашумевшие композиции. Оценивает участников звёздное жюри: Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Маша Распутина. По итогам программы все участники получили по 8 баллов, кроме Ромы Жукова — он набрал 7 очков. Ниже остальных его оценил Сергей Соседов, который посчитал его творчество потерявшим актуальность и не стал щадить певца уже в первом выпуске.

Шоу &quot;Суперстар!&quot;. Второй выпуск.
Шоу «Суперстар!». Второй выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Система голосования осталась прежней: после каждого выступления жюри будут выставлять баллы — от 0 до 2. Если номер был огонь, то зажигается огонь, и артист получается 2 балла. Если было прекрасно, но что-то не понравилось или остались какие-то вопросы, то появляются искры — и это 1 балл.

Шоу &quot;Суперстар!&quot;. Второй выпуск.
Шоу «Суперстар!». Второй выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

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