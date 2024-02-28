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В новом телешоу "Выживалити" участников подвергнут настоящей трёпке

В пятницу, 1 марта, на телеканале "Пятница!" стартует соревновательное реалити, в котором участников ждут не только жёсткие физические испытания, но и сложнейшие психологические ловушки.

Телешоу "Выживалити".
Телешоу "Выживалити".
Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Мир "Выживалити" устроен так, что испытания никогда не заканчиваются - даже если сами игроки думают, что настало время для отдыха. Они будут жить в лагере и проходить испытания в режиме 24/7: хочешь попасть в туалет - разгадай код на двери, хочешь улучшить свой быт - пройди состязание.

«Меня поразили условия жизни в лагере: мы спали на досках с вонючими матрасами, на кроватях с вытянутой панцирной сеткой. В бараках со мхом и плесенью, как будто попали на гниющие остатки курорта. Это самый экстремальный «тренинг» в моей жизни. Рядом находились люди, максимально подготовленные и заряженные на победу. Это все время держало в напряжении. Я всё время ждал, когда мы в дохлой лошади будем спать, как Леонардо Ди Каприо в фильме "Выживший", - рассказал участник проекта Степан Меньщиков.

&quot;Выживалити&quot;.
"Выживалити".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Выживалити&quot;.
"Выживалити".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Телешоу &quot;Выживалити&quot;.
Телешоу "Выживалити".
Пресс-служба телеканала "Пятница!".
Телешоу &quot;Выживалити&quot;.
Телешоу "Выживалити".
Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Создатели проекта подготовили сложнейшие физические испытания, которых ранее не было ни в одном реалити на российском ТВ: реальное задание из практик спецназа - выжить в тонущей машине, или задание, непосильное многим десантникам и каскадёрам - прыгнуть с вертолёта и попасть точно в мишень на высоте 10 метров над водой. Во время прохождения заданий игроки всегда будут стоять перед выбором: создавать альянсы или действовать в одиночку, дружить или враждовать.

&quot;Выживалити&quot;.
"Выживалити".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Ведущим проекта стал Вадим Демчог ("Интерны"). "На первый взгляд, это обычное состязательное шоу, но в глубине скрыт мощный психологический контекст. "Выживалити" - самое жестокое и трансформационное шоу на российском телевидении. Что меня восхитило в участниках, так это ничем неуничтожимое стремление остаться людьми. Жестокость проекта сводится к одному главному месседжу - страстному желанию в современных реалиях всколыхнуть камертон подлинных ценностей жизни. На современном российском телевидении должно быть такое камертональное шоу, которое радирует в мир сигнал о том, какую фундаментальную роль играют человеческие ценности", - витиевато говорит о посыле программы ведущий.

Участниками станут 14 звёзд популярных российских реалити-шоу: от "Последнего героя" и "Битвы экстрасенсов" до "Танцев", "Выжить в Дубае" и "ДОМа-2". Среди них участница проекта "Звёзды в Африке" Юлия Гаврилина, победитель "Битвы экстрасенсов" Свами Даши, победительница шоу "Пацанки" Анна Горохова, участник шоу "ДОМ-2" Степан Меньщиков и другие. Призовой фонд "Выживалити" составит 10 млн рублей.

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