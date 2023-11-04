Валдис Пельш стал ведущим патриотической викторины

Две команды по три игрока плюс капитаны будут отвечать на вопросы о России из разных областей науки, искусства, культуры, спорта, истории, географии, литературы. Участникам придётся вспомнить, в каком платье танцевала Наташа Ростова на балу, где находятся столбы выветривания, сколько дней провела на орбите съёмочная группа фильма "Вызов" и т. д.
"Наша викторина хороша тем, что проявить себя в ней сможет абсолютно каждый - и стар, и млад. Вопросы идут вперемешку, как простые, так и сложные, но всё они очень интересные. Даже если, к примеру, вы не вспомните высоту Останкинской башни, то на следующий вопрос про главное блюдо на Масленицу уж точно ответите. Уверен, в каждой семье будет звучать фраза: "Меня бы туда, я бы всё отгадал!", - говорит Валдис Пельш.