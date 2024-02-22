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Александр Рогов.
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Владимир Маркони станет ведущим новой телеигры "Поймай меня, если сможешь"

На канале "Россия" скоро грядёт громкая премьера - съёмки нового музыкального шоу "Поймай меня, если сможешь" идут полным ходом. Ведущим стал шоумен и юморист Владимир Маркони. А это значит, будет ярко, остроумно и увлекательно!

Владимир Маркони.
Владимир Маркони.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Правила игры пока держатся в секрете, известно лишь одно: команде звёзд предстоит "поймать" участника и понять, действительно ли он тот, за кого себя выдает. Создатели проекта постарались придумать всё таким образом, чтобы максимально запутать звёздную команду и всячески усложнить её путь к победе.

Звёздам шоу-бизнеса предстоят жаркие дискуссии, ведь им нужно трижды принять верное решение, которое может привести их к победе и выигрышу в один миллион рублей. В случае неудачи деньги достанутся команде участников. За азартной игрой будут наблюдать телезрители, которым в любом случае гарантирован фейерверк эмоций!

Шоу &quot;Поймай меня, если сможешь&quot;.
Шоу "Поймай меня, если сможешь".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Впечатления - невероятные! Адреналин у команды звёзд зашкаливает! Эмоции через край, когда они угадывают. Но я так болею за наших участников и радуюсь, когда звёзды ошибаются и хватаются за голову: "Как нас могли провести?!" Это самые искренние эмоции, и зрители ощутят эту феерию! Между прочим, участники не просто так обманывают команду звёзд: они стараются, чтобы повеселить зрителей, удивить гостей и, конечно, получить миллион рублей", - говорит Маркони.

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