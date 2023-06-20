Больной и не лечится: Владимир Яглыч превратился в суперкопа в сериале "Ухожу красиво"

Сегодня, 20 июня, эксклюзивно в видеосервисе Wink состоится премьера 10-серийного комедийного боевика с Владимиром Яглычем в главной роли. Если вы устали от повестки, напряжённого повествования, а хотите лёгкую беззаботную комедию, то "Ухожу красиво" - именно то, что надо. Режиссёром проекта выступил Михаил Поляков, ранее он работал над фильмом "О чём говорят мужчины. Простые удовольствия".

У оперуполномоченного подмосковного ОВД Бориса Фадеева ("Молодёжка", "Ночная смена") проблемы с алкоголем, женой и начальством, которое не без причин укоряет его в пренебрежении служебными обязанностями. Его шеф готов доверить непутёвому Фадееву лишь побыть бомжом под прикрытием, с более ответственной задачей он вряд ли справится. Всё меняет внезапный обморок. Результаты МРТ неутешительны: у Бориса в голове опухоль, жить ему осталось всего несколько месяцев.

Сериал "Ухожу красиво". Пресс-служба видеосервиса Wink. Сериал "Ухожу красиво". Пресс-служба видеосервиса Wink. Сериал "Ухожу красиво". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Узнав о малоутешительном диагнозе, тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, в корне пересматривает всю свою жизнь, решив умереть героем. Чувство неминуемой кончины придаёт Борису ощущение неуязвимости. Теперь он энергично берётся за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооружённым грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Фадеев лезет на рожон, но геройская смерть предательски обходит его стороной...

Сериал "Ухожу красиво". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Подобную завязку со смертельным диагнозом у главного героя мы уже видели в прошлогодней "13 клинической", но здесь, конечно, совершенно иной жанр. Режиссёр Михаила Полякова, лауреат "Золотого орла", непринуждённо превратил героику в фарс, а полицейский детектив - в чёрную комедию, которую зритель непременно растащит на мемы. Но взрывы, перестрелки и погони, ставшие ежедневной рутиной для обновлённого опера, придают действию мощную динамику, так что скучать зрителям будет некогда.