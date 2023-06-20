Больной и не лечится: Владимир Яглыч превратился в суперкопа в сериале "Ухожу красиво"

У оперуполномоченного подмосковного ОВД Бориса Фадеева ("Молодёжка", "Ночная смена") проблемы с алкоголем, женой и начальством, которое не без причин укоряет его в пренебрежении служебными обязанностями. Его шеф готов доверить непутёвому Фадееву лишь побыть бомжом под прикрытием, с более ответственной задачей он вряд ли справится. Всё меняет внезапный обморок. Результаты МРТ неутешительны: у Бориса в голове опухоль, жить ему осталось всего несколько месяцев.
Узнав о малоутешительном диагнозе, тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, в корне пересматривает всю свою жизнь, решив умереть героем. Чувство неминуемой кончины придаёт Борису ощущение неуязвимости. Теперь он энергично берётся за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооружённым грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Фадеев лезет на рожон, но геройская смерть предательски обходит его стороной...
Подобную завязку со смертельным диагнозом у главного героя мы уже видели в прошлогодней "13 клинической", но здесь, конечно, совершенно иной жанр. Режиссёр Михаила Полякова, лауреат "Золотого орла", непринуждённо превратил героику в фарс, а полицейский детектив - в чёрную комедию, которую зритель непременно растащит на мемы. Но взрывы, перестрелки и погони, ставшие ежедневной рутиной для обновлённого опера, придают действию мощную динамику, так что скучать зрителям будет некогда.