Пореченков взял в заложники Нагиева, чтобы снять "Кино про бандитов"

Сегодня, 15 июня, в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера комедийного сериала "Кино про бандитов" с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Нагиевым в главных ролях, сообщает пресс-служба видеосервиса. Успех лихой четвёрки героев из сериала "Ресторан по понятиям" вдохновил режиссёра Сергея Малюгова на создание истории, в которой бывшие уголовники не рубят капусту, а решают снять настоящее кино о себе любимых.

Криминальный авторитет Гавр (Михаил Пореченков) два десятка лет провел в местах, не столь отдалённых. Выйдя на свободу, он ознакомился с некоторыми нашумевшими фильмам и сериалами про преступную жизнь, и понял, что они чудовищно далеки от реальности. После этого Гавру в голову пришла блестящая идея: снять собственную правдивую историю о бандитских понятиях, опасных "стрелках", рэкете и "крышах".

Сериал "Кино про бандитов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER. Сериал "Кино про бандитов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER. Сериал "Кино про бандитов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER. Сериал "Кино про бандитов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER. Сериал "Кино про бандитов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Помогать Гавру будут его друзья - ворчливый таксист Беляш и охранник из ЧОПа Колян. Поскольку в кинопроизводстве бывшие бандиты оказываются впервые, они действуют привычными методами и актёра, который должен помочь им в создании фильма, берут в заложники... Горе-звезду криминальной саги играет Дмитрий Нагиев.

Сериал "Кино про бандитов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER. Сериал "Кино про бандитов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER. Сериал "Кино про бандитов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER. Сериал "Кино про бандитов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

"Прочитав сценарий, я понял, что этот текст - неплохая основа для кинохулиганства, в хорошем смысле этого слова. Когда мы с продюсерами обсудили актёрский состав, я понял, что "сходка" таких мастеров своего жанра, как Дмитрий Нагиев, Михаил Пореченков, Эммануил Виторган, Михаил Евланов, Стас Дужников и многих других замечательных артистов в одном проекте, может позволить родить что-то очень интересное. Вовлечённость каждого артиста и всех членов съёмочной группы, в нестандартный "мир чудаков", очень чувствовалась на протяжении всего проекта. Поэтому съёмки проекта "Кино про бандитов" проходили в состоянии взаимной любви. Мне кажется, мы сделали что-то доброе, смешное и искреннее", говорит Сергей Малюгов, режиссёр.

Сериал "Кино про бандитов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Авторы обещают по-доброму посмеяться над культовыми криминальными сагами вроде "Бумера" и "Бригады". "Для меня съёмки в "Кино про бандитов" стали настоящим приключением. Ранее я уже снимался в подобных ролях, но это всегда были серьёзные, драматичные проекты. Новый сериал получился весёлым и необычным", - утверждает Михаил Пореченков.