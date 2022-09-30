В первую неделю октября на канале СТС состоится премьера 17-серийной комедии «Тётя Марта». В новом проекте главную роль исполнила 12-летняя кинозвезда Вита Корниенко, которую зрители знают по фильмам «Лёд 2» и «Мажор 4». Партнёрами самой востребованной юной актрисы страны стали: Кристина Асмус, Александр Метёлкин, Юрий Кузнецов и другие актёры.

По сюжету Марта (Вита Корниенко) в свои восемь лет ведёт жизнь, полную недетских забот. Единственный родственник рядом — дедушка (Юрий Кузнецов) больше внучки нуждается в присмотре. Чтобы не оказаться в детском доме, Марта скрывает правду от учительницы (Кристина Асмус), участкового (Валерия Зоидова) и гламурной соседки (Екатерина Кабак) и просит актёра-неудачника (Сергей Епишев) притвориться её отцом. На помощь приходит казанская родня в лице авантюриста Марата (Александр Метёлкин). Только в планах нагловатого паренька не забота о девочке, а её московские апартаменты…

Кадр из сериала «Тётя Марта». Пресс-служба телеканала СТС.

«Несмотря на все выходки, враньё и эгоцентризм Марата, в нём есть что-то такое доброе, человеческое, что и хотелось вытащить, — рассуждает Метёлкин. — И зрители увидят, как в ключевые моменты проявятся его сердечность и доброта. Эта история в целом о двух одиноких сердцах, которые нашли друг друга и соединились».

На съёмках актёр и отец двоих детей делился, что сразу нашёл общий язык с 12-летней партнёршей. Юная кинозвезда, за плечами которой почти 100 ролей в кино (!), также признавалась, что их объединило чувство юмора: «Мы с Сашей на одной юморной волне. Окружающие даже отмечали, что мы похожи».

Кадр из сериала «Тётя Марта». Пресс-служба телеканала СТС.

Вита добавляла, что находила сходство и со своей героиней: «Марта — одна из моих любимых героинь. Мне кажется, что в чём-то мы с ней похожи: обе смелые, энергичные, самостоятельные, заботливые. Но если разозлимся, можем быть дерзкими ёжиками».