Запомните её молодой и красивой: 50 лет Жанне Фриске

Она была одной из самых ярких поп-звёзд нулевых. Не только обожаемая миллионами "Блестящая", шлягеры которой напевала вся страна, но и киноактриса. Фриске временем доказала, что она не просто красивая картинка, а большой талант. 8 июля Жанне могло исполниться лишь 50 лет.

Самая обычная московская девочка. Выпускница обычной школы спального района Перово. В шоу-бизнес Жанна Фриске даже не стремилась. Свой счастливый билет вытянула совершенно случайно. Яркую, артистичную Жанну нельзя было не заметить.Так и случилось с продюсерами группы "Блестящие".

Жанна Фриске. theplace.ru

В коллективе Жанна стала самой яркой участницей. Гибкая брюнетка с ослепительной улыбкой. Конечно, её ослепительная фактура привлекала и режиссёров. Тимур Бекмамбетов пригласил Фриске на роль ведьмы Алисы в фильм "Ночной дозор". Жанна снималась с известными актёрами - Константином Хабенским, Валерием Золотухиным, Алексеем Чадовым, но на их фоне не потерялась.

Ей было интересно все! Продюсеры наперебой приглашали звезду в разные проекты: "Цирк со звёздами", "Ледниковый период", "Последний герой"... Сниматься на далёком тропическом острове, без грима, без еды, в самых экстремальных условиях - на такое не каждая звезда решится. Но Жанна Фриске приняла и этот вызов.

Жанна Фриске. theplace.ru

После невероятного успеха "Последнего героя" Жанна приняла решение начать сольную карьеру. И она получилась успешной, но обратная сторона успеха - назойливое внимание жёлтой прессы. Особенно много слухов и домыслов ходило о личной жизни певицы. Ей приписывали огромное количество романов. А она грустно признавалась в интервью, что ни разу не испытала настоящую любовь...

В 2011 году во время съёмок шоу "Достояния республики" певица познакомилась с Дмитрием Шепелевым. Роман закрутился мгновенно. Когда Жанна узнала, что беременна, то была на седьмом небе от счастья. Платон появился на свет в апреле 2013 года. Но счастье было ужасающе недолгим...

У Жанны Фриске обнаружили страшную болезнь. Врачи давали певице всего два месяца, а она прожила два года. Два года отчаянной борьбы за жизнь. Жанна держалась как стойкий оловянный солдатик. Хотя это было порой невыносимо...

Певица почти полностью потеряла зрение, лишилась волос, сильно поправилась. Но не теряла чувства юмора и веру в лучшее. Словно и не было никакого диагноза. Друзья не могли понять, откуда у неё на это силы?!



Фриске стала символом мужества. Народной героиней. Все - и не только поклонники - верили в чудо. Собирали деньги на лечение певицы всем миром - на Первом канале прошел марафон в поддержку певицы. Была собрана огромная сумма... Но чуда не произошло. Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года. Ей было 42 года. Осталась лишь светлая память.