1 декабря
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Застольные радости с ТМ "Алейка": готовим блины с красной рыбой к Новому году

Тоненькие кружевные блинчики из готовой смеси для блинчиков ТМ «Алейка» так и манят ароматом, собирая на кухне всю семью. А приготовить их можно намного проще и быстрее, чем обычные блины, просто добавьте воду и масло - и тесто для блинов готово. Блины с красной рыбой - это очень вкусная закуска к любому праздничному столу. С этими блинчиками справится любая хозяйка.

Блины с красной рыбой.
Блины с красной рыбой.
Фото предоставлено ТМ "Алейка".

Ингредиенты: 900 мл воды, 500 г готовой смеси «Блинчики» от ТМ «Алейка», 200 г слабосолёной семги, 150 г творожного сыра, 2 ст. ложки натурального подсолнечного масла ТМ «Алейка», 1 пучок зелени укропа, ломтики лимона для украшения.

Время приготовления - 30 минут.

Приготовление. Отмерить 500 г смеси для блинчиков от ТМ «Алейка». Добавить 900 мл теплой воды. Хорошо перемешать венчиком. Добавить 2 ст. л. натурального подсолнечного масла ТМ «Алейка» от щедрых полей Алтая. Оставить тесто на 10 мин. На разогретой сковороде испечь блины по 1 мин. с каждой стороны. Готовые блины сложить стопкой. В миске смешать 150 г. творожного сыра и пучок мелко нашинкованного укропа. 200 г слабосолёной сёмги нарезать полосками. Блин смазать творожной начинкой и выложить кусочек красной рыбы. Свернуть блин рулетом. Приготовить несколько блинов с начинкой. Разрезать блины на части. Выложить их на блюдо, украсить зеленью и ломтиками лимона. Блины с красной рыбой готовы. Можно подавать к столу.

Приятного аппетита! Счастливого Нового года и Рождества!

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