1 декабря
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Кадр из фильма
Кушать подано! 10+1 фильм о ресторанах, вкусной еде и шефах

Застольные радости с ТМ "Алейка": готовим печенье «Домашнее»

Хотите чтобы ваша выпечка всегда была превосходной? Используйте муку ТМ «Алейка» от щедрых полей Алтая, и ваша выпечка всегда будет удачной и придётся по вкусу всей семье. Испечь вкусное домашнее печенье к чаю и порадовать дорогих и близких вам людей очень просто.

Печенье «Домашнее».
Печенье «Домашнее».
Фото предоставлено ТМ "Алейка".

Ингредиенты: 350 г муки ТМ «Алейка», 200 г сметаны, 100 г сливочного масла, 130 г сахара, 10 г разрыхлителя, 1-2 ст. л. подсолнечного масла ТМ «Алейка», 1 щепотка соли.

Время приготовления - 30 минут.

Приготовление. В миске смешать 200 г сметаны и 100 г мягкого сливочного масла. В другой миске отмерить 350 г муки ТМ «Алейка» щедрых полей Алтая. Добавить в муку 100 г сахара, 10 г разрыхлителя и щепотку соли. Хорошо перемешать масло со сметаной. Добавить мучную смесь к сметане с маслом. Замесить тесто и скатать в шар. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 мин.

Тесто разделить на 2 части, каждую часть немного смазать натуральным подсолнечным маслом ТМ «Алейка». Раскатать тесто в пласт толщиной не более 0,5 см. Вырезать заготовки любой формы для будущих печенек или просто нарезать тесто на небольшие квадраты или ромбы. Переложить на противень, застеленный пергаментом. Посыпать сверху сахаром. Выпекать в разогретой до 180° С духовке 15 минут. Готовое печенье остудить и выложить на блюдо. Можно подавать к столу.

Приятного аппетита! Счастливого Нового года и Рождества!

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость