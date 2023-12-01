Застольные радости с ТМ "Алейка": готовим праздничный мясной рулет с грибами

Очень вкусный рулет из мякоти свинины с шампиньонами и сыром, запечённый в духовке, будет прекрасной закуской или основным блюдом к любому праздничному столу.

Ингредиенты: 600-700 г вырезки свинины, 300 г свежих шампиньонов, 100 г твёрдого сыра, 1 луковица, 3-4 ст. ложки подсолнечного масла ТМ «Алейка», соль и чёрный перец по вкусу.

Время приготовления - 1,5 часа.

Приготовление. Мясо промыть и обсушить, шампиньоны и луковицу очистить. На сковороде разогреть 3-4 ст. ложки подсолнечного масла, обжарить мелко нашинкованные грибы и лук, готовить 3-4 мин., помешивая, посолить и поперчить по вкусу. На мясе сделать продольный надрез, не до конца, затем два надреза в стороны, разворачивая как книжку, мясо накрыть пищевой плёнкой и отбить. Твёрдый сыр натереть на тёрке, мясо натереть солью и перцем с двух сторон. Смешать остывшие грибы с луком и тертый сыр, хорошо перемешать. Выложить начинку на мясо, завернуть плотно рулетом, затем завернуть в фольгу, в несколько слоёв и переложить в форму для запекания. Запекать мясной рулет в разогретой до 180° С духовке 1 час, потом снять верхнюю часть фольги и запекать ещё 15 минут. Готовый рулет остудить в фольге в форме. Разрезать на порции и выложить на блюдо. Мясной рулет готов. Можно подавать к праздничному столу.

Приятного аппетита! Счастливого Нового года и Рождества!