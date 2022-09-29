3 октября в 20.00 на телеканале ТНТ выйдет новый комедийный сериал «Нина». Главную героиню в нём сыграла Виктория Исакова, а её третьего супруга — Андрей Бурковский. Его персонаж Костя уходит к любовнице и отказывается содержать семью Нины, которая воспитывает детей от разных браков и помогает двум бывшим мужьям. Мы поговорили с Андреем о съёмках, а также о его семье и детях.

— Андрей, расскажите про съёмки «Нины». Как думаете, почему в сериале проговаривается, что это именно Нижний Новгород? Как вам кажется, почему в нашем кино не так часто показывают обычную, рядовую жизнь провинции, не скатываясь в чернуху?

— Мне кажется, для сериала очень важно, что это именно регион, а не Москва. В этом есть свой шарм. То, что Костя — бизнесмен местного разлива — тоже важно. Нижний Новгород тоже большой город, в нём своя атмосфера, и люди в нём хорошо живут, многие не хотят уезжать и развиваются на своей родине.

Моя роль в «Нине» мне очень понравилась, потому что она объёмная. У Кости есть и комплекс вины, и сила, потому что он создал большой бизнес. В то же время, мой герой очень мягкий в семейных отношениях и в отношениях с женщинами. В проектах, над которыми работает Жора Крыжовников, всегда крепкий сценарий, и все мотивации героев понятны. Плюс у Жоры всегда потрясающе подобрана команда артистов, а в «Нине» она была особенно невероятной.

Кадр из сериала «Нина». Пресс-служба телеканала ТНТ.

— Недавно вы с супругой отметили 14 годовщину свадьбы. Каким секретом семейной жизни можете поделиться?

— Мне кажется, главный секрет семейной жизни — это уважение и юмор. На ситуации, которые происходят в жизни, надо смотреть с юмором.

— Ваши дети активно занимаются спортом, при этом вы с супругой их активно поддерживаете. Как удаётся находить время для семьи в вашем плотном графике?

— Вот сейчас я даю вам интервью, а дети гуляют рядом со мной на площадке, катаются на самокатах. Очень важно проводить время вместе и посвящать любые свободные минуты семье.

Кадр из сериала «Нина». Пресс-служба телеканала ТНТ.

— Вы известны как большой поклонник хоккея. Не расстроены, что сын выбрал футбол?

— Конечно, сначала я отдал сына на хоккей, но он сам выбрал футбол и сам без меня пошёл и записался на него. И я оценил этот поступок. У него есть успехи, поэтому я нисколько не жалею о его выборе, рад за него.

— В этом году вы дебютировали в дубляже, озвучив мультфильм «Плохие парни». Расскажите об этом опыте.

— Это был замечательный опыт, я рад, что он был. К сожалению, мультфильм не вышел в прокате, так как он принадлежит студии Universal, которая покинула нашу страну. Роль была замечательной, я наслаждался каждой секундой дублирования. Кроме того, я озвучиваю анимацию на «Союзмультфильме». Мне нравится озвучивать мультики.