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Академики объяснили популярность у японцев календарей с Путиным

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков объяснил, почему календари с президентом России Владимиром Путиным так популярны в Японии.

Календари-2018.
Календари-2018.
Анна Зайкова

По мнению сотрудника академии наук, российский лидер нравится японцам за свой образ жизни.

Кузьминков считает, что Путин соответствует идеалам жителей Японии, пишет НСН.

«Это сильный лидер и такой мачо. Он и под водой ныряет, и ловит каких-то зверей, рыбу. Такой активный образ жизни отвечает японским представлениям о том, как люди должны себя вести», — заявил эксперт.

Календарь с фото президента России Владимира Путина на 2019 год стал бестселлером в Японии, пишет ura.ru. Также календарь вызвал ажиотаж в странах Европы и США. Календари с Путиным продаются лучше, чем с любыми японскими знаменитостями, поскольку они «пропитаны тестостероном», пишет The Guardian.

Ранее сообщалось, что годом ранее — в преддверии 2018 года — в Барнауле в магазинах появились календари с фотографиями президента РФ Владимира Путина. Тогда эту печатную продукцию расхватали его как пирожки.

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