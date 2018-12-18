Академики объяснили популярность у японцев календарей с Путиным

По мнению сотрудника академии наук, российский лидер нравится японцам за свой образ жизни.
Кузьминков считает, что Путин соответствует идеалам жителей Японии, пишет НСН.
«Это сильный лидер и такой мачо. Он и под водой ныряет, и ловит каких-то зверей, рыбу. Такой активный образ жизни отвечает японским представлениям о том, как люди должны себя вести», — заявил эксперт.
Календарь с фото президента России Владимира Путина на 2019 год стал бестселлером в Японии, пишет ura.ru. Также календарь вызвал ажиотаж в странах Европы и США. Календари с Путиным продаются лучше, чем с любыми японскими знаменитостями, поскольку они «пропитаны тестостероном», пишет The Guardian.
Ранее сообщалось, что годом ранее — в преддверии 2018 года — в Барнауле в магазинах появились календари с фотографиями президента РФ Владимира Путина. Тогда эту печатную продукцию расхватали его как пирожки.