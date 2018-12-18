Академики объяснили популярность у японцев календарей с Путиным

По мнению сотрудника академии наук, российский лидер нравится японцам за свой образ жизни.

Кузьминков считает, что Путин соответствует идеалам жителей Японии, пишет НСН.

«Это сильный лидер и такой мачо. Он и под водой ныряет, и ловит каких-то зверей, рыбу. Такой активный образ жизни отвечает японским представлениям о том, как люди должны себя вести», — заявил эксперт.