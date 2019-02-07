Актер Панин «обрадовал» россиян обещанием эмигрировать в США

Известный своими скандальными выходками актер Алексей Панин попрощался с Россией и намекнул на эмиграцию в Америку. Об этом он заявил в Instagram.

Показав на фото свой загранпаспорт с визой США, актер написал:

One way ticket.

Михаил Лермонтов.

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Публика в соцсети приняла этот пост радостно: то есть, большинство комментариев были с пожеланиями вроде «скатертью дорога» и не возвращаться.

Позже Алексей Панин опубликовал еще пару постов с американскими видами, один из которых со статуей Свободы он двусмысленно подписал «#свобода».

Кстати, о планах покинуть Россию Алексей рассказывал еще в сентябре 2018 года, при этом он обозвал жителей нашей страны скудоумными. И пообещал возвращаться в РФ только за деньгами.