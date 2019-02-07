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Актер Панин «обрадовал» россиян обещанием эмигрировать в США

Известный своими скандальными выходками актер Алексей Панин попрощался с Россией и намекнул на эмиграцию в Америку. Об этом он заявил в Instagram.

Алексей Панин.
Алексей Панин.
www.instagram.com/alexeypanin99

Показав на фото свой загранпаспорт с визой США, актер написал:

One way ticket.
Михаил Лермонтов.
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Публика в соцсети приняла этот пост радостно: то есть, большинство комментариев были с пожеланиями вроде «скатертью дорога» и не возвращаться.

Позже Алексей Панин опубликовал еще пару постов с американскими видами, один из которых со статуей Свободы он двусмысленно подписал «#свобода».

Кстати, о планах покинуть Россию Алексей рассказывал еще в сентябре 2018 года, при этом он обозвал жителей нашей страны скудоумными. И пообещал возвращаться в РФ только за деньгами.

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