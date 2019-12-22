Алла Пугачева снялась в новогодней сказке в роскошном «грязевом» замке

Примадонна и ее супруг Максим Галкин вместе снялись в праздничной программе.
Сюжет напоминает новогоднюю сказку, где переставшая верить в чудеса девушка попадает в роскошный замок. Роль замка в шоу «сыграл» особняк Пугачевой и Галкина в деревне Грязь. Там же они и предстают перед Настей Ивлеевой.
Тизер праздничного выпуска опубликовал Максим Галкин.
Поклонники уже назвали программу альтернативным «Голубым огоньком», пишет News.ru.
Часть поклонников признались, что они с нетерпением ждут новое шоу.
«Такого точно никто не ожидал!», «Ух! Сама Пугачева даже будет!», — пишут комментаторы.
Традиционно российские телезрители получат возможность провести новогоднюю ночь в кругу звездных знаменитостей. Первый канал обещает необычные дуэты, «Россия 1» представит классический «Голубой огонек», а НТВ приглашает россиян на «квартирник у Маргулиса».