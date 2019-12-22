Алла Пугачева снялась в новогодней сказке в роскошном «грязевом» замке

Народная артистка СССР Алла Пугачева не так давно заявляла, что не будет сниматься в новогодних программах. Однако стало известно, что артистка покажется в телевизионном новогоднем шоу Насти Ивлеевой на ее YouTube-канале.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала". Олег Влади в youtube.com