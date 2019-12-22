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Алла Пугачева снялась в новогодней сказке в роскошном «грязевом» замке

Народная артистка СССР Алла Пугачева не так давно заявляла, что не будет сниматься в новогодних программах. Однако стало известно, что артистка покажется в телевизионном новогоднем шоу Насти Ивлеевой на ее YouTube-канале.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Примадонна и ее супруг Максим Галкин вместе снялись в праздничной программе.

Сюжет напоминает новогоднюю сказку, где переставшая верить в чудеса девушка попадает в роскошный замок. Роль замка в шоу «сыграл» особняк Пугачевой и Галкина в деревне Грязь. Там же они и предстают перед Настей Ивлеевой.

Тизер праздничного выпуска опубликовал Максим Галкин.

Поклонники уже назвали программу альтернативным «Голубым огоньком», пишет News.ru.

Часть поклонников признались, что они с нетерпением ждут новое шоу.

«Такого точно никто не ожидал!», «Ух! Сама Пугачева даже будет!», — пишут комментаторы.

Традиционно российские телезрители получат возможность провести новогоднюю ночь в кругу звездных знаменитостей. Первый канал обещает необычные дуэты, «Россия 1» представит классический «Голубой огонек», а НТВ приглашает россиян на «квартирник у Маргулиса».

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